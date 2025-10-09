El municipio de Padules (Almería) acoge este sábado su Carrera Solidaria por la investigación de la Ataxia de Friedreich

Presentación de la V Carrera Solidaria de Padules a favor de la investigación de la Ataxia de Friedreich. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado la V edición de la Carrera Solidaria de Padules, que se celebrará este sábado a partir de las 10,00 horas, organizada por la Asociación Kailash Experience con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la Ataxia de Friedreich, "una enfermedad rara que necesita del apoyo de toda la sociedad".

La cita, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Padules, reunirá a corredores y caminantes en un recorrido de 9,8 kilómetros por el entorno natural del municipio. Tras cruzar la meta, los participantes podrán disfrutar de una gran paella solidaria, música, sorteos y un ambiente de convivencia.

Con una inscripción de 15 euros, que incluye camiseta, mochila con obsequios y plato de paella, "el evento se consolida como una fiesta de la solidaridad y el deporte en la Alpujarra almeriense", según ha señalado la institución provincial en una nota. Además, quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de colaborar mediante donaciones en la cuenta habilitada por la organización.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha subrayado el doble valor de esta cita con la que "Padules se viste de fiesta, de una fiesta del deporte y de la solidaridad".

"Una carrera que discurre por un entorno privilegiado, por las canales de Padules, un municipio referente en turismo activo y deportivo. Invito a todos a disfrutar de este recorrido, ya sea corriendo o participando en la ruta de senderismo", ha manifestado.

El diputado provincial ha destacado además el carácter solidario del evento, y ha recordado que "todo lo recaudado se destinará a la investigación de la Ataxia de Friedreich, una enfermedad rara que afecta a un vecino del municipio".

"Desde la Diputación vamos a seguir apostando por el deporte, por la solidaridad y por todas aquellas iniciativas que unen a los almerienses en torno a causas justas. Agradecemos al Ayuntamiento de Padules su implicación y a la Asociación Kailash Experience por su compromiso y esfuerzo para que esta carrera siga creciendo año tras año", ha añadido García.

Por su parte, el alcalde de Padules y diputado provincial, Antonio Gutiérrez, ha expresado su "orgullo" por celebrar una nueva edición de esta cita solidaria, que ya forma parte del calendario del municipio.

Ha recordado que "un año más, ya el quinto, organizamos esta carrera solidaria para recaudar fondos destinados a la investigación de la Ataxia de Friedreich, una enfermedad muy traicionera que va agotando el cuerpo poco a poco".

El regidor ha subrayado que desde hace cinco años el municipio "está luchando contra esta enfermedad, especialmente por un vecino nuestro, Juanjo, que la padece". En este sentido, ha asegurado que "con él vamos a seguir unidos, con fuerza y esperanza, para ayudar a revertir esta situación".

Gutiérrez ha agradecido "el apoyo de la Diputación, de la Asociación Kailash Experience y de todos los que colaboran para que esta carrera siga creciendo y manteniendo su espíritu solidario".

El presidente de Kailash Experience Cultura y Salud, José Lledó, ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a esta cita solidaria que combina deporte, naturaleza y compromiso social.

"La carrera será un poco diferente, pero muy bonita, porque recorrerá los alrededores de Padules y, después, compartiremos una comida solidaria llena de buen ambiente", ha apuntado Lledó.

El responsable de la entidad ha puesto en valor la "implicación y la solidaridad de los almerienses". "Sabemos que Almería siempre ha sido muy colaboradora y participativa. Por eso queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Padules, que nos apoya cada año, y a la Diputación de Almería, que siempre está detrás ayudándonos", ha valorado.