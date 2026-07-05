El Museo del Realismo Español de Almería organiza un programa con música, narración oral y teatro para julio

Almería.-Diputación.-El Murec ofrece la primera muestra sobre María Moreno con casi 70 obras hasta el 4 de octubre - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería ha preparado una programación cultural paralela a su colección permanente y exposiciones temporales que permitirán al público disfrutar de este universo cultural desde otro punto de vista durante el mes de julio.

Esta programación se compone de diferentes propuestas como visitas teatralizadas, el museo contado, música en vivo o el museo a escena, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

El objetivo es dinamizar y hacer accesible la visita del público así como dar cabida a diferentes artes y formas de expresión en este espacio considerado como "la catedral del realismo español contemporáneo".

Entre las propuestas programadas se encuentra 'Cuentos enmarcados', una experiencia de narración oral para adultos a cargo de Paula Mandarina, en la que las obras de arte cobrarán vida a través de la palabra. Por otro lado, 'Museo a escena' ofrecerá tres sugerentes citas teatrales, todas ellas programadas a las 21,30 horas.

Además, el público que durante estos días visite el Murec podrá disfrutar hasta el 4 de octubre del talento de María Moreno, pieza clave del denominado grupo 'Los realistas de Madrid', y esposa y compañera profesional de Antonio López, a través de esta retrospectiva de su obra titulada 'María Moreno. Hacia la esencia de la luz'.

La exposición exhibe 69 obras de María Moreno --50 pinturas y 19 'drawings'--, y 13 de Antonio López, con nueve pinturas, un dibujo, dos esculturas y una instalación, que se muestran en diferentes espacios del Museo.

La parte central se ubica en la sala de exposiciones temporales 1, la del artesonado mudéjar, a la que se han añadido tres anexos: uno en la Sala 7; otro en la zona baja de la escalera de Juan de Orea y otra parte, más íntima, en la sala de la 'Farmacia', con obras de Antonio López centradas en el hogar de la pareja.

La exposición, llevada a cabo en colaboración entre la Diputación de Almería, la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y la colaboración de Antonio López y su hija, María López Moreno, ha reunido las 82 piezas de las que se compone de 36 colecciones diferentes, 31 privadas y 5 de instituciones públicas perteneciendo 30 de ellas a España, cuatro de Alemania y dos del Reino Unido.

Todo ello se traduce en una muestra única y pionera que abre al público general, y reivindica, a María Moreno y su papel fundamental en la renovación del realismo español contemporáneo.

El horario de visita del Museo del Realismo Español Contemporáneo y, al mismo tiempo, de sus exposiciones temporales, es bajo entrada de cinco euros de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Los domingos es de 10,00 a 15,00 horas, y este día la entrada es gratuita. Los lunes el museo permanece cerrado.