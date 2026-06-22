Níjar (Almería) acoge la entrega de los Soletes de Guía Repsol, con 38 reconocimientos para Andalucía

Entrega de los nuevos 'Soletes de los famosos'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar Céspedes; el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, y la directora de Guía Repsol, María Ritter, han participado en la entrega de los nuevos 'Soletes de los famosos' de la Guía Repsol, una edición en la que se han concedido 250 reconocimientos en toda España, de los que 38 han recaído en establecimientos andaluces.

Con esta decimoquinta edición, la Guía Repsol supera ya los 5.500 Soletes repartidos por todo el país, distinguiendo cafeterías, bares, restaurantes, locales de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas que destacan por su autenticidad, calidad y buen ambiente, según ha expuesto la Diputación provincial en una nota.

El alcalde de Níjar ha dado la bienvenida a este acto y ha agradecido a Guía Repsol tanto la elección del Cortijo La Loma para celebrar esta cita como la incorporación de dos Soletes. "Si hay un lugar que representa el verano es este rincón mágico del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, la Joya de la Corona de la provincia y uno de los lugares más deseados durante todo el año por todos los españoles".

"Almería no solo ha entregado estos prestigiosos distintivos de la Guía Repsol, sino que ha reivindicado con orgullo esa gastronomía honesta y esa hospitalidad que nos hacen únicos", ha destacado, señalando que "estos nuevos galardones amplían nuestro mapa del tesoro emocional, reconociendo oficialmente esos rincones con encanto donde locales y visitantes encuentran la felicidad cotidiana, y consolidando a la provincia como el gran refugio de la autenticidad y los buenos recuerdos compartidos".

La directora de Guía Repsol ha puesto el acento en el valor de estos establecimientos para quienes disfrutan de sus vacaciones. "Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento", ha afirmado.

En esta edición, Andalucía suma 38 Soletes seleccionados por reconocidos rostros del ámbito cultural, deportivo y mediático. En la provincia de Almería, la periodista Isabel Jiménez destaca Chiringuito Cancún, en Roquetas de Mar; Costamarga, en Níjar, y Mini Bar, en la capital almeriense. Por su parte, el grupo Miss Caffeina señala Fantasía Italiana, en Almería; J. Emilio, en Roquetas de Mar, y La Loma, en Níjar.

La provincia de Cádiz concentra buena parte de los reconocimientos. Antonio Carmona apuesta por Casa Juan, en Vejer de la Frontera; Antonio Muñoz Molina escoge Larga 70, en El Puerto de Santa María; y Carlos Sobera pone el foco en La Loma, en Chiclana de la Frontera. Los Nikis incluyen entre sus favoritos ITO Tapas y Le Club, ambos en Chiclana, además de Venta Molina, en Vejer. La cantautora Maui de Utrera destaca Casa Gaspar, en Sanlúcar de Barrameda; Pablo Carbonell señala Pez Limón, en Zahara de los Atunes; y Paz Padilla selecciona Almadraba, Casa Juanito, El Trompeta, Monte-Mar y Ramón Pipi, todos ellos en esta localidad gaditana. El actor Pepón Nieto completa la lista con Venta Curro, en Zahora.

En Granada, Anni B Sweet distingue Baltanás, en La Zubia, así como Palo Cortao y Ranco, ambos en la capital. Los Planetas reconocen a Casa Torcuato, mientras que Florent incluye Alhambra Palace y Fútbol, también en Granada. El grupo Sexy Zebras se decanta por La Rosa, en Albolote. En Huelva, el diseñador Modesto Lomba pone en valor No Ni Ná y Rocío, ambos ubicados en Ayamonte.

La provincia de Málaga cuenta con propuestas como La Salina, en Fuengirola, seleccionada por Anni B Sweet; Solo Qui, en Marbella, elegida por Carlos Sobera; Colonia Sea and Sand, en Vélez-Málaga, recomendada por Florent; Altamirano, en Marbella, destacada por el grupo Miranda; y Marbella, también en la ciudad marbellí, entre las preferencias de Pepón Nieto. Además, en Sevilla, Maui de Utrera reconoce El Latino y Minipar, ambos en Utrera, mientras que el jugador de pádel Paquito Navarro sitúa entre sus favoritos Heladería Jijona y Sloppy Joe's, en la capital hispalense.

Más de 60 personalidades del mundo de la cultura, la música, el cine, la literatura, el deporte y la comunicación han compartido con Guía Repsol sus establecimientos favoritos en la nueva edición de los Soletes de los Famosos. Entre las recomendaciones figuran Joseín, en Comillas, seleccionado por Antonio Resines; Casa África, en Taganana (Tenerife), propuesto por Toni Acosta; Oblicuo, en Barcelona, una de las elecciones de Isabel Coixet; y Crítico, en el madrileño barrio de Ciudad Lineal, entre los locales destacados por el grupo Alcalá Norte.

Los establecimientos situados junto al mar tienen una presencia destacada en esta edición. La actriz Silvia Abril recomienda Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels; la escritora Elvira Lindo propone el chiringuito de su pueblo, en Ademuz (Valencia); la actriz Clara Alvarado selecciona Playa Madre, en Caravia (Asturias); el grupo argentino Miranda! destaca Lorea, en la costa alicantina; y la escritora Lana Corujo elige la terraza de La Raspa, en Arrecife (Lanzarote).

Entre las propuestas para el verano figuran La Loma, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), recomendada por Carlos Sobera; Venta Molina, en Vejer de la Frontera (Cádiz), sugerida por Los Nikis; y Costamarga, en Aguamarga (Almería), uno de los establecimientos seleccionados por la periodista Isabel Jiménez.

Los locales vinculados a la música también tienen presencia destacada en esta edición. El grupo Arde Bogotá recomienda Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); Pablo Carbonell se decanta por Pez Limón, en Zahara de los Atunes (Cádiz); y Sanguijuelas del Guadiana señala O Chiringo, en la playa de la Magdalena, en Cedeira (A Coruña), como una de sus propuestas fuera de Extremadura.

Las heladerías ocupan igualmente un lugar destacado entre las recomendaciones. Leonor Watling e Irene Escolar eligen Hijos de la Luna, en Santander; Carlos Sadness e Isabel Coixet destacan Hijos de la Nata, en Barcelona; Antonio Muñoz Molina se decanta por Antigua Lechería, en Valencia; Modesto Lomba recomienda No Ni Ná, en Ayamonte (Huelva); y Marilia Monzón propone Heladora La Única, en Gáldar (Las Palmas).

En Madrid, Fele Martínez y Miguel Maldonado coinciden en señalar Los Tiernos, en el barrio de La Latina, mientras que Verónica Dulanto y Marta Hazas recomiendan la terraza de Picalagartos, en la Gran Vía. La coctelería Marrufo figura entre las preferencias de grupos como Niña Polaca y Miss Caffeina, además de la cantante Anni B Sweet. Antonio Carmona elige Kiosko Moret, en el Parque del Oeste; Dorian destaca Barrutia y el 9, en el barrio de Las Salesas; y Alaska incluye entre sus establecimientos habituales la casa de comidas Zara.

En Barcelona, las recomendaciones abarcan distintos momentos del día. Natalia de Molina propone Flor de Gràcia; Axel Pi, batería de Sidonie, destaca Zim, en el Gòtic; el grupo Elefantes recomienda Els 4 Gats; y el periodista gastronómico Mikel López Iturriaga señala Il Palato, en el barrio de El Clot.