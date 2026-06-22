Nudo Sur reúne a más de 4.000 personas en Las Negras (Almería) y anuncia su edición de 2027

Archivo - Mr. Kilombo durante su actuación en Nudo Sur. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha destacado que Las Negras ha vuelto a convertirse este fin de semana en uno de los epicentros culturales de la provincia gracias al "éxito" de la segunda edición de Nudo Sur, que ha reunido a más de 4.000 asistentes. Además, el festival ya ha anunciado su próxima edición, prevista para el 19 de junio de 2027, y ha vendido abonos 'a ciegas' que han cubierto el 60% del cupo disponible.

Según ha señalado la institución provincial en una nota, la cita, impulsada por el Ayuntamiento de Níjar y Crash Music con la colaboración de la Diputación de Almería y Costa de Almería, ha reafirmado su apuesta por un modelo de evento "sostenible e integrado" en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La diputada de Turismo, María José Herrada, ha destacado que "Nudo Sur ha vuelto a demostrar que la provincia de Almería cuenta con escenarios naturales únicos para acoger propuestas culturales de primer nivel, capaces de generar actividad, atraer visitantes y reforzar la imagen de Costa de Almería como un destino vivo, sostenible y con identidad propia".

Asimismo, Herrada ha subrayado que "Las Negras y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar ofrecen un marco incomparable para disfrutar de la música de una forma cercana, respetuosa con el entorno y abierta a todos los públicos". En este sentido, ha puesto en valor "el éxito de un festival que ha colgado el cartel de entradas agotadas, que ha reunido a más de 4.000 personas durante el fin de semana y que ha sabido combinar cultura, turismo, accesibilidad e inclusión".

La programación arrancó el viernes con un concierto gratuito de El Sombrero del Abuelo en el Paseo Marítimo. La jornada principal, celebrada el sábado, contó con las actuaciones de Mr. Kilombo, Chambao, que celebró su 25º aniversario, Javi Medina y Sanguijuelas del Guadiana.

Además, gracias al trabajo de la Fundación Music For All y al apoyo de Cajamar, el recinto dispuso de medidas específicas de accesibilidad, como un punto de atención especializado y recursos de apoyo para facilitar la participación de todas las personas.