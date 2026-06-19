Una nueva guía recoge "la evolución y el éxito" de la agricultura de invernadero almeriense

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco (4i), posa en una foto junto a los participantes en la presentación de la 'Guía de la agricultura de invernadero de Almería'. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva 'Guía de la agricultura de invernadero de Almería' coeditada por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería se ha presentado este viernes para dar a conocer "la evolución y el éxito" de un sector, que es "uno de los mayores ejemplos de innovación, esfuerzo y capacidad de superación".

Así lo ha indicado el consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha participado en la muestra de la publicación junto al presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, durante un acto desarrollado en la sede del Gobierno andaluz de la capital almeriense.

En sendos comunicados, las instituciones han recordado que la obra es fruto de la "alianza estratégica" con la que se pretende "ofrecer una visión multidisciplinar, rigurosa y actualizada de la identidad productiva almeriense". En este sentido, se han implicado el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) y el Ifapa.

Fue el pasado mes de septiembre cuando ambas administraciones firmaron un convenio para la coedición de la publicación, que forma parte de la colección 'Guías de Almería, territorio, cultura y arte' del IEA, iniciada en 2005.

En concreto, el libro número 19 está dedicado a la horticultura intensiva bajo plástico, "un modelo agrícola que ha transformado la provincia y que ha demostrado que la sostenibilidad y la competitividad pueden avanzar de la mano", ha afirmado el consejero.

"Un sector que, --según ha añadido--, ha sabido aprovechar cada gota de agua, innovar constantemente y adaptarse a los desafíos para producir alimentos de calidad durante todo el año para millones de consumidores, con más de 1.825 millones de euros en exportaciones de frutas y hortalizas entre enero y marzo de este año".

Durante el acto, el consejero ha señalado que esta publicación supone "una herramienta para divulgar y explicar una realidad que muchas veces no se conoce suficientemente fuera de nuestra tierra: la de miles de agricultores que han convertido a Almería en un referente internacional de agricultura eficiente y sostenible".

También ha destacado el papel del Ifapa, que "lleva décadas acompañando a agricultores y empresas en el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, en la mejora de la eficiencia hídrica, en la implantación del control biológico y en la incorporación de tecnologías que hoy convierten a Almería en una referencia mundial".

UN "RETRATO RIGUROSO, CIENTÍFICO Y HUMANO"

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha subrayado que estas páginas representan "el retrato riguroso, científico y, sobre todo, humano, del principal motor económico de nuestra provincia".

García Alcaina ha recordado los humildes orígenes de este sector, que arrancó en 1963 se levantó el primer invernadero solar en El Parador, un hito que inició una revolución social y técnica capaz de transformar una zona árida en un vergel que hoy exporta salud al mundo entero.

Uno de los principales propósitos de esta obra es "combatir las visiones reduccionistas" que etiquetan la realidad agrícola almeriense "simplemente como un 'mar de plástico'".

El presidente ha aportado datos que evidencian que el 'Modelo Almería' es un referente "mundial" en optimización de recursos, ya que "mientras la FAO estima que se necesitan 12 litros de agua para producir un solo tomate, en Almería se logra obtener un kilo completo con apenas 27 litros".

"Somos el territorio que mayor rendimiento obtiene a cada gota de agua", ha destacado el presidente provincial al tiempo que ha valorado el apoyo incondicional de la Diputación al sector a través de inversiones como el plan de caminos rurales y la promoción internacional mediante la marca gourmet 'Sabores Almería', trabajando "codo con codo con cooperativas, organizaciones agrarias y Coexphal".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, también presente en el acto, ha destacado que "con más de 30.000 hectáreas de invernaderos, la provincia y la ciudad se han convertido en el líder absoluto en la producción hortícola bajo plástico en Europa".

Según ha detallado, "la importancia de la agricultura almeriense trasciende las fronteras de la provincia, ya que cada año se exportan más de tres millones de toneladas de productos hortícolas, lo que representa cerca del 30 por ciento de las exportaciones agrícolas de Andalucía y alrededor del 15 por ciento de las de España".

TIRADA DE MIL EJEMPLARES

El acuerdo de colaboración para la coedición de la guía contempla una inversión conjunta de 22.994,65 euros, financiada en un 65 por ciento por la Diputación (14.940 euros) y en un 35 por ciento por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), con una aportación de 8.054,65 euros. La primera tirada alcanzará los 1.000 ejemplares.

La 'Guía de la agricultura de invernadero de Almería' se pondrá a la venta en librerías por un precio de 20 euros y, además se distribuirá entre todas las bibliotecas de la provincia para que cualquier almeriense o persona interesada pueda tener acceso a ella.

A la presentación de esta publicación también han asistido la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el director del Instituto de Estudios Almerienses, Mario Pulido, y los coordinadores de esta publicación, Lola Haro y José Gabriel López, además de numerosos representantes del sector agrario.