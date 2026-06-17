El nuevo el 'Flamenco Fusión Fest Aguamarga 2026' se celebrará del 26 al 28 de junio

Presentación del Flamenco Fusion Festival de Aguamarga. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Níjar han presentado este miércoles la primera edición de Flamenco Fusión Fest Aguamarga, que se celebrará en el enclave costero de Níjar del 26 al 28 de junio bajo el impulso de la iniciativa privada hostelera de 'Tío Kiko' y 'La Almendra y el Gitano'.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha destacado este evento que parte de "una idea, de un sueño y de una nueva forma de entender el flamenco" con un formato "innovador" y "con personalidad propia" en el entorno privilegiado de Agua Amarga.

En una nota, ha subrayado que este festival "rompe con los escenarios convencionales para encontrarse directamente con las calles, la naturaleza y los vecinos", entendiendo el flamenco como una expresión "viva" y "capaz de dialogar con otras disciplinas".

"Desde la Diputación Provincial apoyamos iniciativas que nacen desde la autenticidad, que generan movimiento cultural y que contribuyen a proyectar la imagen de una provincia moderna, creativa y orgullosa de sus raíces", ha añadido Herrada.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Níjar, María Jesús López, ha manifestado el total respaldo del Consistorio la iniciativa que apuesta "por la experimentación, la creatividad y el encuentro entre diferentes manifestaciones artísticas". Según López, este festival "refuerza el compromiso del municipio con una oferta cultural abierta, innovadora y de máxima calidad".

Las actividades arrancarán el 26 de junio a las 21,30 horas en la Plaza de Aguamarga, que acogerá una 'performance' flamenca a cargo del elenco de artistas compuesto por Antonio y Ana Mar García de Quero, Zaira Chacón, Alina Rodríguez y Jennifer Ruiz. La primera jornada concluirá a las 22,30 horas en la calle Ensenada con la proyección de la obra de vídeoarte 'Naturaleza flamenca', firmada por el creador Miguel Puertas.

El sábado 27 de junio la programación se reanudará a las 21,30 horas en la calle Aguada con un 'flashmob' colaborativo que invitará a la participación de vecinos y visitantes. El plato fuerte del festival llegará a las 22,30 horas con el Concierto Oficial en directo, que tendrá lugar en 'La Almendra y el Gitano'.

Esta cita reunirá sobre el escenario a un destacado plantel de músicos, entre los que se encuentran Paco Soto, Paquete, David de la Jacoba, José Suárez, Rainier Pérez y Carmen Segura. La asistencia al acto precisa de reserva previa por cuestiones de aforo.

El cierre del festival tendrá un carácter familiar y formativo el 28 de junio. A partir de las 12,00 horas, el parque de la calle Noria albergará el taller infantil 'Pa'los canijos', un espacio de juego y aprendizaje multidisciplinar diseñado para acercar de forma lúdica a los más pequeños a los diferentes palos del flamenco.

La organización encabezada por Judith Vizcaino, Coté Ramo y Carlos Vogeler ha explicado que el concepto del festival busca "salirse de los circuitos y escenarios tradicionales" para ofrecer una "experiencia colaborativa donde el público y los vecinos se impliquen activamente".