Oria (Almería) se llena de cultura este verano con la XVI edición de 'Rincones de música y palabra'

Presentación del festival 'Rincones de música y palabra' de Oria. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio almeriense de Oria acogerá este verano la XVI edición de 'Rincones de música y palabra', una de las propuestas culturales más singulares que tendrá lugar del 2 al 31 de julio en el que se combina la tradición oral con las melodías en espacios íntimos de la localidad.

En una nota, la Diputación ha señalado que el festival combina actuaciones musicales, literatura, tradición oral y artes escénicas en espacios emblemáticos del municipio como eras, lavaderos, plazas, ermitas o enclaves.

Su principal seña de identidad es la puesta en valor de estos lugares mediante una cuidada escenografía, con iluminación de antorchas, velas, farolillos y elementos que recrean una atmósfera íntima y singular.

La programación de esta edición arrancará el 2 de julio, a las 22,30 horas, en la Era de Ciezar con Albardín. El 9 de julio, el Lavadero del Rulador acogerá la actuación de Fernando Labordeta & Kikín Fernández. El 17 de julio será el turno de Los Hermanos Cubero en la Ermita de San Gregorio; el 22 de julio actuará Javier Ojeda en la Plaza del Norte; y el festival concluirá el 31 de julio en la Plaza de la Constitución con Acetre.

A lo largo de sus 15 años de trayectoria han pasado artistas como Amancio Prada, Diana Navarro, Lapido, Luar Na Lubre, Pedro Guerra, Javier Ruibal, Carmen París, Martirio, Gonzalo Hermida o Marwan, además de escritores y narradores como Espido Freire, Félix Albo, Pepa Flores o Sara Escudero, entre otros.

Así, la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha señalado que 'Rincones de música y palabra' es "uno de los festivales más singulares, íntimos y con mayor personalidad del verano cultural almeriense. Una iniciativa que se acerca ya a su mayoría de edad y que ha sido posible gracias al esfuerzo, la constancia y la implicación de todo un pueblo, con el Ayuntamiento de Oria y su alcalde, Marcos Reche, al frente".

Morales ha destacado también "la importancia de la colaboración entre instituciones y entidades para que propuestas culturales tan especiales como esta puedan nacer, consolidarse y mantener, edición tras edición, la frescura y autenticidad de sus inicios". En este sentido, ha afirmado que "este festival demuestra que la cultura transforma y da vida a nuestros municipios, fusionando música, literatura y patrimonio histórico en escenarios únicos que se llenan de sensibilidad, arte y emoción".

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha destacado que "a lo largo de sus distintas ediciones, este proyecto ha sabido construir una identidad propia, apostando por un formato diferente, donde la música convive con la palabra, la poesía, la tradición oral y el patrimonio cultural y natural de Oria".

Este festival representa además, según el delegado, una forma distinta de entender la cultura y el turismo, bajo un modelo "basado en la autenticidad, en la puesta en valor de nuestros municipios de interior y en el respeto por nuestras raíces".

Alonso ha señalado que "desde la Junta de Andalucía queremos destacar y apoyar iniciativas como ésta, que contribuyen a dinamizar el medio rural, a acercar la cultura a todos los públicos y a reforzar el enorme potencial turístico y cultural de la comarca del Almanzora".

Por su parte, el alcalde de Oria ha afirmado que el municipio mantiene su apuesta por este festival en su 16ª edición, "una cita que permite poner en valor la cultura de Oria y esos pequeños espacios con encanto que forman parte de la identidad del pueblo". Asimismo, ha agradecido el trabajo del promotor cultural Ginés, "por el empeño y la dedicación que hacen posible que cada edición salga adelante y conserve la esencia de Los Rincones".

El teniente de alcalde, Antonio Torrente, ha subrayado que 'Rincones de música y palabra' ofrece "una propuesta alejada de los grandes eventos y de los formatos habituales, porque lo que buscamos es crear una experiencia única para quienes visitan Oria y asisten a las actuaciones".

En este sentido, ha señalado que el festival "aprovecha el patrimonio y la riqueza histórico-cultural del municipio para ofrecer una forma diferente de disfrutar de la música, la palabra y el ocio, en escenarios con personalidad propia".

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Oria, cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y Cosentino.