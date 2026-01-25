El Pabellón Moisés Ruiz de Almería estrena luminarias, marcador y mejoras de accesibilidad

Imagen de familia en el partido de voleibol entre Unicaja Costa de Almería y Grupo Herce Soria en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Moisés Ruiz de Almería inicia una nueva etapa tras la renovación integral de su sistema de iluminación, la modernización del marcador deportivo y la mejora de la accesibilidad en sus instalaciones, que se ha realizado a través de Fondos provinciales y Fondos Next Generation. El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha asistido al clásico del voleibol español que enfrenta a Unicaja Costa de Almería y Grupo Herce Soria que recaudará fondos a favor de Cáritas Diocesana de Almería. Con este partido de la Superliga Masculina se ponen en funcionamiento las mejoras de renovación integral que se han desarrollado en espacio provincial.

En una nota de prensa, el presidente de la Diputación ha destacado que "la actuación permite al Pabellón Moisés Ruiz avanzar hacia un recinto más eficiente, inclusivo y adaptado a las exigencias del deporte actual, mejorando la experiencia tanto de deportistas como de público".

Según ha explicado, "la nueva iluminación optimiza el consumo energético y la visibilidad en pista; el marcador incorpora tecnología actualizada para competiciones oficiales; y las intervenciones en accesibilidad refuerzan el compromiso con un deporte sin barreras".

En este sentido, José Antonio García Alcaina ha subrayado que "instalaciones como el Pabellón Moisés Ruiz son una pieza clave en la estrategia de Almería como destino turístico-deportivo". "Contar con equipamientos modernos, accesibles y preparados para competiciones de máximo nivel nos permite atraer eventos, visitantes y equipos de toda España, generando actividad económica, empleo y proyección exterior para la provincia durante todo el año".

Asimismo, se ha mostrado orgulloso de la solidaridad almeriense al haber disfrutado de un lleno absoluto en este clásico del Voleibol Español. "Tenemos uno de los mejores equipos de Voleibol del mundo, pero gran parte de su éxito es la entrega y el coraje de su afición que les acompaña, temporada a temporada", ha destacado.

El presidente de Unicaja Costa de Almería Voleibol, Pablo Martínez ha destacado que el encuentro ante Grupo Herce Soria es "uno de los grandes clásicos del voleibol nacional", un partido que se ha disputado de forma ininterrumpida durante los 40 años que el club almeriense lleva compitiendo en la Superliga.

En este sentido, ha subrayado el orgullo que supone para Unicaja Costa de Almería volver a jugar en el Pabellón Moisés Ruiz, "nuestra casa y la casa de la Diputación de Almería", unas instalaciones que ha calificado como "magníficas e idóneas para la práctica deportiva y, especialmente, para el deporte de alto nivel".

Asimismo, el presidente del club ha puesto el acento en el carácter especial y solidario del partido, remarcando el compromiso social de la entidad con la provincia. Martínez ha explicado que Unicaja Costa de Almería se ha sumado a un proyecto solidario impulsado por Cáritas Diocesana, a través de la parroquia de San Isidro Labrador, que se desarrolla en el barrio de Pescadería-La Chanca.

"Queremos tener un fuerte arraigo en la sociedad almeriense, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo social", ha señalado, agradeciendo de manera especial la implicación de la afición, "siempre solidaria y dispuesta a apoyar este tipo de iniciativas".

Por su parte, el padre Óscar Trujillo, párroco de San Isidro Labrador, ha agradecido a la Diputación de Almería y a la gran familia deportiva de Unicaja Costa de Almería "esta oportunidad que nos han dado y este ejemplo de generosidad y solidaridad con esta misión tan bonita que estamos desarrollando desde la Cáritas parroquial de San Isidro Labrador, en el barrio Regiones y que se está llevando a cabo en el barrio de Pescadería".

PATROCINIO DE COLABORACIÓN

Asimismo, las entidades Unicaja Voleibol y Costa de Almería han vuelto a sellar su colaboración, un año más, con el patrocinio de la marca turística de la provincia de Almería. Así, antes del clásico se ha procedido al estampado oficial del logo de Costa de Almería en la camiseta del conjunto local.

El presidente de Diputación ha asegurado que esta gran alianza se encuentra dentro de la estrategia de promoción del destino almeriense: "Proyectar nuestra marca unida al deporte de éxito forma parte la gran apuesta por el trinomio turismo, deporte y gastronomía de la Diputación".

"El Unicaja Almería es el equipo más laureado de la historia del voleibol y que mantenga su vínculo con nuestra marca turística es sin duda, motivo de satisfacción", ha señalado.

ACTUACIONES DE MEJORA PARA EL DÍA A DÍA

La Diputación de Almería ha llevado a cabo una actuación integral en el Pabellón Moisés Ruiz con el objetivo de mejorar la calidad de sus instalaciones, adaptarlas a las exigencias de las competiciones deportivas que acoge y reforzar su carácter inclusivo.

En este sentido, el recinto cuenta ahora con zonas específicas para personas con movilidad reducida, con capacidad para alrededor de 20 usuarios, ubicadas en espacios sin barreras arquitectónicas, con acceso seguro y una óptima visibilidad de la pista.

Asimismo, se ha renovado parte de la señalética de la instalación y se está desarrollando una segunda fase orientada a su adaptación a personas con trastorno del espectro autista y dificultades cognitivas, una actuación diseñada en colaboración con asociaciones especializadas que trabajan de forma directa con estos colectivos.

Junto a la mejora de la accesibilidad, el proyecto ha incorporado importantes avances en confort, seguridad y tecnología. Se ha instalado un nuevo video-marcador de última generación. Además, se han renovado las gradas retráctiles por otras más modernas, cómodas y seguras, incrementando su capacidad hasta alcanzar las 700 personas en este espacio.

Por último, se ha sustituido la iluminación del pabellón por otra de tecnología LED de alta eficiencia, incorporando iluminación específica para retransmisiones deportivas en calidad 4K, efectos de luz en pista y la renovación total del sistema de iluminación de emergencia del graderío.