PAI Almanzora convertirá el Parque Paseo de Tíjola (Almería) en referente nacional de regeneración urbana . - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio almeriense de Tíjola ha acogido la presentación oficial del proyecto 'Adecuación y Mejora del Parque-Paseo Virgen del Socorro', una intervención estratégica articulada en el Plan de Actuación Integrada (PAI) Valle del Almanzora.

La actuación transformará una superficie pública de aproximadamente 4.000 metros cuadrados gracias a un presupuesto total de 2,8 millones de euros, han informado desde la Diputación a través de un comunicado.

Esta obra se encuadra en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL) y cuenta con cofinanciación de la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y de la propia Diputación Provincial.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Tíjola y diputado provincial, José Juan Martínez, presentaron en la tarde de este pasado viernes en la Biblioteca este proyecto que "será un referente nacional en regeneración urbana".

Ambos estuvieron acompañados por concejales, y por los responsables de la redacción del proyecto, que ha sido encargado de desvelar los detalles técnicos de esta intervención.

El espacio objeto de la intervención constituye una manzana completa rodeada por la Carretera Virgen del Socorro (Norte), la calle Maestro Lázaro (Sur), la calle Ramón y Cajal (Este) y la calle Juego de Pelota (Oeste), en una ubicación de alto valor simbólico junto a la Ermita de la Virgen del Socorro.

Según han indicado desde la institución provincial, "pese a su potencial como pulmón verde, la parcela padecía desniveles perimetrales, accesos poco funcionales, deterioro en el pavimento y desconexión vecinal".

El nuevo proyecto, diseñado a través de un concurso de ideas y un esquema de gobernanza multinivel, plantea un modelo de sostenibilidad, inclusión e innovación digital. La remodelación prioriza la resiliencia climática y la eficiencia mediante la plantación de especies autóctonas, la instalación de un tanque de tormentas para la gestión del agua pluvial y la integración de un huerto solar sobre una pérgola bioclimática.

A su vez, se peatonalizará el entorno para asegurar un trayecto seguro hacia el colegio público adyacente, promoviendo la movilidad sostenible y la protección infantil. El espacio incorporará además tecnología para la monitorización ambiental, la gestión energética eficiente y el alumbrado inteligente.

EJES PRINCIPALES DE LA ACTUACIÓN

La ejecución técnica contempla una remodelación integral articulada sobre varios ejes operacionales, como accesibilidad y circulación, con apertura de un acceso principal desde la ermita, pacificación del tráfico rodado perimetral y apertura de nuevas conexiones transversales.

Otro es equipamiento comunitario y patrimonio, con recuperación del edificio del bar, construcción de un nuevo mirador, puesta en valor de la Fuente de los Muchachos e instalación de un espacio cubierto para actividades ciudadanas; y en infraestructura ambiental e hídrica, la instalación de un estanque de tormentas y montaje de pérgolas bioclimáticas con generación solar renovable.

En cuanto al eje de zonificación y ocio, contempla la implantación de áreas ajardinadas, espacios infantiles, aseos públicos e infraestructuras preparadas para eventos temporales; y la gestión inteligente, incluye la incorporación de sensores de monitorización ambiental y control de eficiencia energética.

El proyecto abarca ámbitos de intervención relativos a la regeneración del entorno físico, energías renovables, soluciones TIC y adaptación al cambio climático. Este modelo busca potenciar la convivencia intergeneracional y ofrecer alternativas de ocio y servicios que contribuyan a fijar la población.

Durante la presentación, el presidente provincial ha puesto de manifiesto que el PAI Valle del Almanzora ha sido valorado como el primer y mejor Plan de Actuación Integrado de España. Asimismo, ha subrayado el papel del regidor José Juan Martínez, quien también dirige el Área de Diputación de Captación de Fondos Europeos.

"La remodelación del Parque-Paseo no solo recupera un espacio emblemático, sino que va a suponer una verdadera transformación de todo el casco urbano de Tíjola, convirtiéndolo en un gran pulmón verde, moderno, accesible y pensado para el disfrute de las familias y la convivencia de todas las generaciones", ha añadido.

Por su parte, el alcalde ha explicado que este proyecto va mucho más allá de una simple obra. "Supone recuperar el corazón de Tíjola para que vuelva a ser un punto de encuentro vivo, accesible y seguro para todas las familias", ha destacado, subrayando la importancia de modernizar este espacio histórico tras más de tres décadas sin grandes reformas.

Asimismo, ha puesto en valor el proceso participativo llevado a cabo para la elección de la propuesta. "Queríamos que este diseño naciera de escuchar a los vecinos, y que el resultado final refleje fielmente lo que el pueblo necesita, combinando la tradición de nuestro emblemático paseo con las comodidades del futuro", ha añadido.

El PAI comarcal moviliza en su conjunto diez millones de euros en proyectos estratégicos como el carril bici de conexión entre Cantoria, Tíjola y Macael (1,4 millones de euros), la Red Interactiva Comarcal (400.000 euros), el Centro de Exposiciones de Albox (5 millones de euros) o el Taller Pardos de Macael (500.000 euros), entre otras iniciativas en Serón, Zurgena, Fines, Olula del Río y Purchena.

En Tíjola, el volumen total de inversión impulsado por la Diputación entre 2024 y 2027 supera los diez millones de euros, incluyendo actuaciones en Planes Provinciales como el Espacio Escénico (859.800 euros), infraestructuras hídricas, adecuación de caminos, las obras de reparación del Plan DANA (2,5 millones de euros) y la remodelación de la Plaza de España (630.000 euros).