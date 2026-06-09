El Palacio Provincial de Almería expone documentos de la Transición por el Día Internacional de los Archivos

Exposición de archivos sobre la Transición española en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entrada del Palacio Provincial de Almería ha abierto una exposición con documentos ligados a la etapa de la Transición española con motivo de Día Internacional de los Archivos, que se celebra el 9 de junio.

Hasta el próximo 12 de junio, el inmueble de la calle Navarro Rodrigo mostrará en diferentes vitrinas documentos relacionados con los diferentes procesos electorales que vivió la provincia de Almería desde 1871 hasta llegar a la Transición.

Según ha explicado la institución en una nota, el público podrá ver documentos como expedientes electorales, actas de escrutinio, listas electorales, libros de registro de la Junta Provincial del censo electoral o las credenciales de diputado de Diputación de la primera corporación democrática 1979-1983.

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha incidido en "la gran aportación del Archivo Provincial que custodia los documentos más valiosos de la historia de nuestra provincia".

"Este año hemos centrado nuestra mirada en la Transición española que probablemente se trate del proceso histórico más importante que hemos vivido en los últimos 50 años y consideramos importante recordar cómo se vivió en la provincia de Almería a través de estos documentos y de la conferencia que va a impartir el profesor Rafael Quirosa", ha añadido.

En concreto, el catedrático ofrecerá la charla 'Los protagonistas de la Transición a la Democracia en España' este mismo martes a partir de las 19,00 horas en la capilla del antiguo Hospital Provincial y sede del Murec.

La diputada ha calificado de "fundamental" la labor del Archivo Provincial porque "preserva de algún modo el legado de nuestros antepasados, nuestra historia y lo que somos".

En 1948 se creó el Consejo Internacional de Archivos (ICA) en el seno de la Unesco. A partir de 2007 se decidió fijar la fecha del 9 de junio para celebrar a nivel internacional la importancia de los archivos documentales y preservar, conocer, estudiar y divulgar la historia y patrimonio de la sociedad.