El Palacio Provincial de Almería luce el lazo dorado de la Asociación Argar para visibilizar el cáncer infantil

El vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar junto a la presidenta de Argar, Rosa Onieva, y miembros de la asociación, ante el lazo dorado instalado en la fachada del Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería se ha sumado a la campaña internacional 'Enciende la esperanza' para concienciar sobre el cáncer infantil con la colocación de un gran lazo dorado en la fachada del Palacio Provincial, una iniciativa impulsada en la capital por la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y Provincia (Argar).

Este miércoles el vicepresidente de la Diputación Ángel Escobar y la presidenta de Argar, Rosa Onieva, junto a otros miembros de la junta directiva de la asociación, han inaugurado la colocación del lazo dorado, "que se ha convertido en un símbolo que representa la valentía, fortaleza y resistencia de los menores que luchan contra esta enfermedad", según ha destacado la institución supramunicipal.

Escobar ha puesto de relieve "el gran trabajo que llevan a cabo con los pequeños y sus familias para hacer frente a la enfermedad". "Desde la Diputación queremos agradecer a Argar su papel en la sociedad porque consiguen que la provincia de Almería sea más solidaria y justa", ha declarado.

El vicepresidente ha matizado que "la sensibilización social es muy importante y por eso hoy, en la casa de todos los almerienses, colocamos este lazo de Argar que es un faro que alumbra y da cobertura a todo lo que supone tener cáncer infantil".

"También, al mismo tiempo, supone un abrazo de toda la sociedad a Argar. Le apoyamos en todo lo que realizan con la finalidad de mejorar la vida de los menores con cáncer y sus familias", ha añadido.

Por su parte, Rosa Onieva ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha señalado que este año la campaña europea se centra en la vuelta al colegio, tomando como referencia el lema 'Vuelta al cole con cáncer'. Con él, tal y como ha detallado, se "persigue dar a conocer a la población general la situación escolar que experimentan los menores diagnosticados con esta enfermedad".

Asimismo, la presidenta de la asociación ha defendido que "nuestra reivindicación es que los niños, cuando son diagnosticados, no pierdan la conexión con el sistema educativo, que no se rompa, porque es su mundo, el de sus amigos, compañeros, profesores, juegos y alegrías".

"En Almería, esta coordinación entre Educación, hospital y colegios funciona muy bien y cuando los menores regresan con sus compañeros no han perdido el curso. Reivindicamos en todos los lugares que los niños con cáncer tengan los mismos derechos y oportunidades", ha subrayado.