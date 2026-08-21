El Palacio de Rey Chico en Fuente Victoria recibe 48.000 euros de la Diputación de Almería para su restauración

Archivo - Casa Palacio de Rey Chico en la ELA de Fuente Victoria (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado una subvención nominativa de 48.000 euros a la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria para continuar con las obras de restauración de la Casa Palacio del Rey Chico, uno de los inmuebles históricos más singulares de la localidad.

Según ha explicado la institución provincial en una nota, la nueva intervención está dirigida a la restauración parcial del interior de la Casa Palacio y de su escalera.

Así, el proyecto contempla actuaciones como la retirada de escombros, el picado de antiguos revestimientos, la reparación de la losa de la escalera, nuevos revestimientos interiores con mortero de cal hidráulica natural, solado de gres rústico y la recuperación de los peldaños con piezas de gres y mamperlán de madera.

Esta nueva aportación da continuidad a la subvención provincial concedida en 2025 por importe de 30.000 euros para la cubrición del patio central porticado del Palacio del Rey Chico con el objetivo de proteger el interior del edificio del deterioro provocado por la entrada de agua de lluvia y aves a través del patio.

El proyecto contempla la instalación de un lucernario a cuatro aguas, con ventilación natural, además de un canalón perimetral y cuatro bajantes para recoger y canalizar las aguas pluviales.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado los pasos dados dentro del compromiso institucional con la conservación del patrimonio histórico de en los municipios, lo que en este caso "permitirá continuar con la restauración del Palacio Rey Chico".

"Con esta nueva actuación, la Diputación ya ha invertido 78.000 euros en este espacio, dando continuidad a la subvención de la cubierta", ha recordado el presidente, quien ha valorado los avances para continuar con la recuperación del interior del edificio y su escalera "respetando su carácter histórico y protegido" para hacer brillar "una de las joyas patrimoniales de la provincia".

TRANSFORMACIÓN DE LA PLAZA

La apuesta de la Diputación por Fuente Victoria y por la puesta en valor del entorno del Palacio se completa con el proyecto para la rehabilitación y modernización de la Plaza del Rey Chico.

El proyecto apuesta por una estética de inspiración nazarí, con encintados de ladrillo tosco y empedrado de canto rodado en la zona central peatonal.

También contempla la renovación de la red de aguas pluviales, iluminación LED, la restauración y puesta en funcionamiento de la fuente ornamental y nuevas zonas verdes con bancos integrados en jardineras y ejemplares de Ginkgo biloba con sistemas de riego automatizados y eficientes.