La pasarela 'We Love Flamenco' llegará a Almería en marzo en su primera edición fuera de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La emblemática pasarela 'We Love Flamenco' celebrará por primera vez una edición fuera de su sede habitual en Sevilla y lo hará en Almería el próximo mes de marzo, tras el acuerdo alcanzado con 'Talento Almeriense', que sitúa a la provincia como su primer destino nacional y la incorpora al circuito de las grandes citas del sector.

El anuncio se ha realizado en Madrid, donde los directores del evento y de la marca 'We Love Flamenco', Laura Sánchez y Javi Villa, han desvelado los detalles de una alianza estratégica con 'Talento Almeriense', marca creada por la Diputación Provincial de Almería.

El acto ha reunido a las principales cabeceras de moda del país, que han conocido algunos de los diseños que han desfilado en la última edición de 'We Love Flamenco', celebrada del 14 al 21 de enero en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Junto a 'Talento Almeriense', los asistentes también han conocido las propuestas de 'Sabores Almería', otra de las marcas promovidas por la Diputación, que ha iniciado su calendario ferial con una puesta de largo en la cita gastronómica 'Madrid Fusión'.

Productos como tomate, aceite de la tierra, vinos de la provincia, quesos, gazpacho fresco o rosquillas de Alhama se han mostrado y degustado en una presentación en la que han participado los chefs Rafa Rodríguez y Patricio Úbeda.

La primera edición de 'We Love Flamenco' by 'Talento Almeriense' contará con dos citas destacadas que, más allá de una pasarela, "convertirán a la provincia en arte, flamenco, cultura y patrimonio almeriense".

En febrero, el Teatro Cervantes de Almería acogerá una gala de presentación para dar a conocer todos los detalles de uno de los eventos de moda flamenca más importantes del país. Ya en marzo, el Claustro de la Catedral de Almería se transformará en una gran pasarela que "unirá la sobriedad de este monumento con el color y el arte de la moda flamenca".

El evento central de marzo se estructurará en dos bloques. En el primero, los 38 diseñadores participantes en la edición 2026 presentarán un diseño inspirado en la provincia de Almería. Tras un espectáculo flamenco, tomarán protagonismo los creadores vinculados a 'Talento Almeriense'. Curro Ruiz, Verónica Sandoval, Loreto Martínez, La Faraona y Mar y Eva Archilla pondrán el broche final de 'We Love Flamenco' by 'Talento Almeriense'.

Durante la presentación, el diputado provincial de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha subrayado que "es un orgullo que Almería sea el primer lugar que acoja la esencia de 'We Love Flamenco' fuera de la provincia de Sevilla", y ha destacado que el Claustro de la Catedral será "un escenario inigualable para demostrar que el flamenco es un lenguaje universal".

La iniciativa, según la Diputación, no solo refuerza la proyección nacional de Almería en el ámbito de la moda, sino que consolida a 'Talento Almeriense' como un "motor de promoción cultural y económica de la provincia".