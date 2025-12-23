La periodista Isabel Jiménez se convierte en embajadora de la marca 'Talento almeriense'

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, en el espacio 'Talento almeriense' junto a la periodista Isabel Jiménez y el diputado provincial Carlos Sánchez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista Isabel Jiménez se ha convertido en la nueva embajadora de la marca 'Talento almeriense' al unir su imagen a la de este proyecto de la Diputación Provincial que tiene como objetivo "dar más visibilidad a los profesionales y empresas que forman parte de la marca".

En el Espacio Talento, ubicado en el Paseo de Almería, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; el diputado de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y la periodista almeriense han dado a conocer los detalles de esta colaboración.

En este sentido, García Alcaina ha afirmado que "los caminos de Isabel y 'Talento almeriense' se unen con el objetivo de que nuestros creadores, diseñadores, artesanos y todas las empresas que forman parte de la marca tengan más proyección. Nos hace muchísima ilusión que Isabel Jiménez se convierta en la nueva imagen de 'Talento almeriense' porque pocas personas representan como ella la fuerza del talento que emerge de nuestra tierra. Siempre lleva por bandera su tierra".

Además, García Alcaina ha puesto a la presentadora de Informativos Telecinco como ejemplo de "constancia, esfuerzo, trabajo y talento, valores todos ellos que pone en práctica cada día y que son los mismos que identifican a todos los almerienses y que nos han hecho crecer como sociedad".

"Ponemos en valor el propio talento almeriense porque el talento de Isabel nace en Almería. Nos acompañará en grandes actos y colaborará con la marca en dar a conocer sus proyectos e iniciativas más importantes", ha añadido.

Por su parte, Isabel Jiménez ha reconocido sentirse "muy feliz" y "orgullosa", por lo que ha dado las gracias a Diputación por "haber pensado en mí porque cuando me contaron el proyecto no podía sentirme más reflejada". "Ya sabéis que defiendo Almería por donde vaya. Hace poco tuve el honor de ser la abanderada en el Día de la Bandera de Andalucía y en mi discurso hablé de Almería. No me puedo sentir más almeriense y orgullosa de Almería y del talento que hay aquí", ha dicho.

En esta misma línea, la periodista ha señalado que "tenemos que alzar la voz por todos estos creadores y diseñadores, apoyarlos porque hay mucho talento y tradición detrás. Mi labor es apoyarles, darles altavoz y, sobre todo, poner en valor el gran trabajo que hacen y el impulso de Diputación por apoyar. El impulso de 'Sabores Almería' se puede trasladar a 'Talento almeriense' y que la marca traspase las fronteras de la provincia".

En la presentación también se han compartido las cifras que está dejando el Espacio Talento Navidad desde que abrió sus puertas a mediados del pasado noviembre. Desde entonces, este punto de encuentro ha organizado más de 40 talleres en los que han participado más de 550 personas. En cuanto al Espacio Showroom, un área y muestra de venta directa, 83 empresas de la marca muestran sus productos al público.

El universo de talento y arte que concita la marca provincial tiene una gran ventana abierta al mundo a través de la web www.talentoalmeriense.es. En ella se pueden descubrir a través de sus diferentes apartados los creadores, historia y trabajos de los artesanos que ya pertenecen a la marca y el potencial que ofrecen desde la provincia de Almería.