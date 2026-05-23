La periodista Paloma del Río presenta en Almería un libro con episodios y anécdotas de la historia del olimpismo

Presentación del libro de Paloma del Río - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista Paloma del Río, una de las voces más emblemáticas del deporte español y referente en la narración de grandes citas olímpicas, ha presentado este viernes en Almería su libro 'Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos', una obra que reúne historias, anécdotas y episodios poco conocidos de la historia del olimpismo.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, la presentación ha tenido lugar en el Pabellón Moisés Ruiz, en un acto que se celebra por la presencia de la periodista en Almerigym. El campeonato reunirá a deportistas, clubes y aficionados.

En el encuentro han participado la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz; y la periodista Paloma del Río. Además, el periodista Juan Antonio Manzano, que acompañará a la autora durante la presentación.

Paloma del Río ha agradecido el respaldo de la Diputación de Almería y ha subrayado que "esto no existiría sin la Diputación, que es el alma mater de la parte institucional, ni sin el trabajo logístico de Vanesa Robles al frente de la organización".

Según ha detallado la Diputación, en su libro, Paloma del Río invita al lector a viajar por algunos de los episodios más sorprendentes de los Juegos Olímpicos: desde ceremonias inaugurales capaces de coordinar en directo a más de mil cuatrocientos cantantes repartidos por cinco continentes, hasta historias de atletas que acabaron convertidos en símbolos del espíritu olímpico o situaciones organizativas tan insólitas que parecen más propias de una película que de la realidad.