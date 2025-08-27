El plazo del concurso de proyectos de producción audiovisual almeriense de Fical acaba este miércoles

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentarse al concurso de proyectos de producción audiovisual almerienses del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que impulsa la Diputación de Almería y tiene como objetivo financiar nuevos trabajos, va a finalizar este miércoles, como último día para la presentación de trabajos.

Según ha recordado la institución provincial en una nota, se pueden presentar obras de largometraje y cortometraje para un certamen en que se entregarán dos premios por categoría, con un total de 43.300 euros en premios para que los proyectos premiados se puedan hacer realidad.

La finalidad que se pretende es la de impulsar el trabajo de creación de películas producidas por almerienses que se rueden o graben en la provincia de Almería, como obras de interés cultural y artístico, contribuyendo al incremento del patrimonio cultural almeriense.

El objeto de la convocatoria es la concesión de cuatro premios a productoras cinematográficas y/o audiovisuales almerienses para la realización de cuatro películas (dos largometrajes y dos cortometrajes) en la provincia de Almería.

La cuantía de los cuatro premios asciende a un total de 43.300 euros que se distribuyen mediante el premio 'Kiko Medina' al mejor proyecto de producción de un largometraje almeriense, dotado con 18.000 euros; un segundo premio al proyecto de producción de un largometraje almeriense, con 10.600 euros; el premio 'Kiko Medina' al mejor proyecto de producción de un cortometraje almeriense, con 8.500 euros; y el segundo premio al proyecto de producción de un cortometraje almeriense, con 6.200 euros.

Se nombrará un jurado constituido por profesionales del medio cinematográfico, artístico, cultural y miembros de la organización con voz y sin voto, que decidirá la concesión de los premios, atendiendo a los criterios establecidos en las bases y que responden a cuestiones como la calidad, el valor artístico y originalidad del proyecto, su viabilidad o la implicación de profesionales almerienses en el proyecto, entre otros.

Quien desee consultar las bases u obtener más información puede hacerlo a través del siguiente enlace de la web del festival: https://www.festivaldealmeria.com/informacion/proyectos-audi....