El presidente de Diputación y la alcaldesa de Almería valoran la "gran labor" de la Guardia Civil

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en el acto por la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, este domingo, 12 de octubre.- CURRO VALLEJO/DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, han coincidido este domingo, 12 de octubre, en elogiar la "gran labor" de la Guardia Civil con ocasión del día de su Patrona, la Virgen del Pilar.

Tanto Javier A. García como María del Mar Vázquez y otros miembros de la Corporación municipal almeriense han asistido este domingo al acto institucional que la Guardia Civil organiza con motivo de la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar.

En el acto, celebrado en el Patio de Armas de la Comandancia de Almería y copresidido por el coronel jefe José Antonio Carvajal, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, la Guardia Civil ha hecho entrega de las condecoraciones al personal del Cuerpo y personal civil por sus méritos, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

También han participado la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia, Aránzazu Martín; diputados nacionales, parlamentarios andaluces y almerienses de la sociedad civil, militar y judicial que han querido mostrar su "respeto" a la Guardia Civil.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha destacado "la gran labor que la Guardia Civil realiza en toda la provincia en defensa de la seguridad, libertad y derechos de todos los ciudadanos", y, según ha informado la institución provincial, ha subrayado en esa línea que "la Guardia Civil es un pilar fundamental para el bienestar y la calidad de vida de la que disfrutamos los almerienses en los 103 municipios y la entidad local menor".

Por su parte, la alcaldesa María del Mar Vázquez ha trasladado a los integrantes de la Guardia Civil su felicitación "por la gran labor que desempeñan a diario al servicio de todos los almerienses", así como "por el prestigio y la cercanía que este cuerpo de seguridad que ha logrado a lo largo de los años".

Igualmente, María del Mar Vázquez ha querido agradecer a la Guardia Civil "su estrecha colaboración en todos los grandes eventos que se celebran en la ciudad para garantizar, junto a la Policía Nacional y Policía Local, la seguridad de vecinos y asistentes y su correcto desarrollo".

Tras la entrega de las distinciones, se ha llevado a cabo el homenaje a los guardias civiles que dieron su vida en el cumplimiento de su deber, un recuerdo que se ha realizado a los sones del himno de la Benemérita. Finalmente, el acto ha concluido con el desfile de la Unidad de Honores.