El presidente de la Diputación de Almería afirma que está "ajena a cualquier acción personal" en caso 'mascarillas'

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha afirmado este viernes que la institución provincial "está ajena a cualquier acción personal" que suponga "la más mínima sospecha de transparencia" en su actuación tras la detención del exvicepresidente tercero Óscar Liria, el cual ha ingresado en prisión provisional por supuestas comisiones y contratación irregular para la adquisición mascarillas y otro material sanitario frente al covid-19.

"Desde este momento no me temblará el pulso como no me ha temblado hasta ahora para proteger a esta institución, que está por encima de cualquier persona que la conformaba", ha manifestado durante su intervención en un pleno urgente y extraordinario telemático convocado por el presidente de la Diputación para dar cuenta del requerimiento del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona Y la reestructuración del equipo de gobierno.

El presidente de la Diputación ha avanzado además que el exvicepresidente "ya no pertenece al PP", de forma que "en el momento que pueda y sea factible, renunciará al acta de diputado provincial" según le ha comunicado el letrado de Liria en la mañana de este viernes, toda vez que los servicios jurídicos de la Diputación "estudian personarse en el caso por si hubiera perjuicios para esta casa".

"Lo primero es proteger a la institución", ha recalcado en varias ocasiones García, quien a preguntas de Vox se ha mostrado "totalmente de acuerdo" para abrir una comisión de investigación que no esté presidida por ningún miembro de su partido y que esté asistida por los técnicos de la Diputación. "No quiero poner ni una sola traba", ha dicho el presidente, quien ha pedido "tranquilidad" a los alcaldes y miembros de la Diputación.

García ha dado cuenta de la actuación de la UCO durante los días 15 y 16 en la Diputación Provincial, en la que se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es K.L.S, el mismo en cada una de ellas.

"Los pormenores que pueda haber en la causa yo no los sé, no sé hasta qué punto hay relación personal, societaria o criminal, no tengo ni idea, eso lo lleva la juez y no vamos a permitir que se utilice la institución en un ámbito que no sea la defensa de los almerienses", ha defendido el presidente, quien asegura que se hizo una adquisición "en base a la ley, a la oferta más barata, con un precio por debajo de la media nacional, se entregó el material y se repartió el material".

El máximo representante de la Diputación almeriense ha asegurado que ha comparecido cuando ha llegado a tener "toda la información que podía tener en mis manos y que podía compartir con todos y cada uno de vosotros", por lo que ha considerado que su comparecencia se ha producido con una "razonable inmediatez". "Fue un cese fulminante, no me tembló el pulso para hacerlo, porque la institución está por encima", ha dicho.

