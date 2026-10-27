El presidente de la Diputación de Almería apuesta por invertir en sondeos, desaladoras y regeneración de aguas

Participantes en el foro sobre la gestión del agua en Andalucía, celebrado en Antequera (Málaga) - Álex Zea - Europa Press

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha defendido que las instituciones provinciales concentren sus inversiones en tres medidas para mejorar la gestión del agua en Andalucía: adecuar sondeos para hacer apta el agua subterránea, impulsar desaladoras y regenerar aguas procedentes del saneamiento.

García Alcaina ha expuesto estas propuestas este martes durante su participación en el Desayuno Coloquio 'Presente y futuro de la gestión del agua en Andalucía', celebrado en la Finca Eslava de Antequera (Málaga), que ha reunido a los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad autónoma.

Durante su intervención, ha destacado la vinculación de la provincia con los recursos hídricos y ha asegurado que "hablar de agua en Almería es hablar del sector agro, es hablar de innovación y de uso eficiente".

Asimismo, ha recordado la labor técnica y asistencial que presta la Diputación al 80 por ciento de los municipios de la provincia que gestionan directamente el agua. Actualmente existen 59 municipios bajo gestión municipal directa asistida por la institución provincial, mientras que otros 23 operan a través de la empresa pública Galasa.

El presidente almeriense ha señalado entre las principales prioridades la modernización de las infraestructuras, la búsqueda de soluciones de abastecimiento y la "gestión eficaz de las redes", al considerar que "de nada sirve hacer grandes infraestructuras si no se gestionan de forma eficiente".

Respecto a estas actuaciones, ha precisado que las desaladoras pueden ser de iniciativa pública o privada y ha defendido la regeneración de aguas para "aprovechar hasta la última gota del sistema".

Por otra parte, el García Alcaina ha destacado la importancia de la digitalización, que ha situado entre "una de las mayores prioridades de los últimos años".

En este ámbito, ha destacado los sistemas de telemando, la detección de fugas y el control digitalizado del consumo. "Son herramientas fundamentales para conocer el uso, el consumo e identificar las pérdidas para erradicarlas", ha subrayado.