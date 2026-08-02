El presidente de la Diputación de Almería asiste a la misa por los fallecidos en el incendio de Los Gallardos y Bédar

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, en la misa funeral celebrada en memoria de las víctimas del trágico incendio forestal que asoló los municipios de Los Gallardos y Bédar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha asistido este domingo a la misa funeral celebrada en memoria de las víctimas del trágico incendio forestal que asoló los municipios de Los Gallardos y Bédar. Junto al resto de las autoridades, el presidente ha querido trasladar el pésame de toda la provincia a los familiares de los fallecidos, así como mostrar su firme apoyo al alcalde, Ángel Collado, y la Corporación.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, la Plaza de la Ermita de Bédar ha albergado la Eucaristía en recuerdo de los 14 vecinos del municipio que perdieron la vida en este suceso. Cientos de personas se han congregado en este espacio público para rendir un emotivo homenaje y arropar a los allegados de las víctimas en una ceremonia marcada por el silencio y el respeto. El encuentro religioso ha servido, a su juicio, "no solo para honrar la memoria de los fallecidos, sino también para visibilizar el dolor compartido de un municipio que trabaja por superar esta tragedia".

El presidente y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco Góngora, han trasladado el pésame de la provincia y de toda la comunidad autónoma a los familiares de los fallecidos previamente al inicio de una misa que ha vuelto a manifestar la unidad de toda la comarca frente a esta catástrofe.