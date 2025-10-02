El presidente de la Diputación de Almería y el subdelegado de Defensa refuerzan la cooperación institucional

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto al subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, durante la visita institucional a la Subdelegación de Defensa. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha efectuado este jueves una visita oficial al subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambas instituciones.

Durante el encuentro de trabajo se han abordado proyectos y líneas de actuación conjuntas que "contribuyan al desarrollo de la provincia y al reconocimiento de la importante labor que desempeñan las Fuerzas Armadas en la sociedad almeriense".

En el transcurso de la visita, el subdelegado de Defensa y el presidente han recorrido los servicios y las dependencias, al tiempo que han "reforzado los lazos de unión entre administraciones", según ha indicado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación ha subrayado que "es un honor seguir estrechando lazos con el subdelegado de Defensa en Almería y reconocer el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas".

"La Diputación y el Ejército comparten un firme compromiso con esta tierra, y desde la institución provincial vamos a seguir colaborando en todo aquello que contribuya al bienestar de la sociedad almeriense", ha asegurado García.