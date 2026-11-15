La producción 'Corredora' aborda en el Festival de Cine de Almería la salud mental a través del deporte de élite

La actriz Alba Sáez, junto al director del certamen, Enrique Iznaola, y la productora Àngels Masclans, durante la presentación de 'Corredora' en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Corredora', el primer largometraje de Laura García Alonso, se ha presentado este domingo en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con una historia que aborda la salud mental a través de una atleta de élite que debe abandonar temporalmente la alta competición tras sufrir un brote psicótico.

La película, que participa en el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' Ficción, se ha proyectado en el Teatro Apolo tras una rueda de prensa con la actriz protagonista, Alba Sáez, y la productora Àngels Masclans.

Sáez interpreta a Cris, quien encuentra en su hermana Natalia, encarnada por Marina Salas, un apoyo "fundamental" para aceptar su condición y afrontar su recuperación. Àlex Brendemühl completa el reparto principal como Sergi, el padre de la atleta.

Masclans ha explicado que el deporte ha permitido mostrar la presión y la soledad del atletismo, y ha destacado el apoyo de la Federación Española de Atletismo al proyecto.

Por su parte, Sáez ha detallado que dedicó un año y cuatro meses a preparar el personaje con Andreu Novakosky, entrenador de la federación especializado en 800 metros.

"Además de aprender a correr, tuve el privilegio de observar a gente que se dedica a esto, ver cómo se relacionaba con el material y entre ellos", ha señalado.

La preparación física se ha desarrollado en paralelo al trabajo emocional con la directora mediante el diálogo y la improvisación. Ambas han tomado como referencia 'Por si vuelven las voces', de Ángel Martín, y han trabajado la expresión corporal de los efectos secundarios de la medicación.

La productora ha destacado la mirada de García Alonso, quien ya abordó la salud mental desde el punto de vista del cuidador en 'Tormenta de verano'.

"Hay muchas películas con esta temática, pero no tantas desde este género, el de la aceptación, no el de la superación, y que busca desestigmatizar, por lo que es muy valiosa", ha expresado.

Sáez ha señalado que la salud mental "es un tema que precisa de tender puentes y de abrir conversaciones" y ha explicado que la cinta pone el foco "en una lesión invisible en un mundo donde abundan las lesiones visibles".

Antes de Fical, 'Corredora' ha pasado por los festivales de Calgary y San Sebastián y por la sección oficial del Festival de Málaga, donde recibió el premio Asecan a la mejor ópera prima.