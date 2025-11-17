La producción 'Forastera' llega a Fical (Almería) como el salto natural de Lucía Aleñar del corto al largometraje

El productor de ‘Forastera’, Tono Folguera, firma el cartel promocional de la película durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Del corto al largo". Ese salto natural es el que ha vivido Lucía Aleñar, cuya ópera prima 'Forastera' se ha presentado este lunes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La historia, que tuvo el germen en un cortometraje del mismo nombre, se centra en el personaje de Catalina, que tras la muerte de su abuela necesita pasar, a su manera, el duelo. Su productor, Tono Folguera, ha explicado que "el corto es una herramienta muy positiva para luego realizar un largometraje. Pero debe ser muy bueno, como el de Lucía".

Esta frase se acompaña de un mensaje claro: "cuando produces una ópera prima buscas aflorar nuevos talentos, que se vea cuanto más mejor. La función de la película es que Lucía se visualizara como directora. Por eso, decidimos que primero pasara por festivales, donde está logrando reconocimiento de crítica y premios, y estrenarla el verano que viene. Que vaya creciendo poco a poco".

El trabajo de Lucía ha recibido los parabienes en los encuentros cinematográficos, como el reciente Premio de la Crítica Fipresci en el Toronto International Film Festival, según ha trasladado la organización en un comunicado.

La película se centra en Catalina, que verá cómo sus vacaciones quedan trastocadas dramáticamente a raíz de la muerte de su abuela, que solo ella presencia. Un gesto casual --vestir las prendas de la difunta-- se convierte en la puerta de entrada a un mundo fantasmagórico que lleva a Catalina a ocupar literal y figuradamente el espacio dejado por la abuela, un hecho que provoca un "terremoto emocional" entre aquellos que la quieren.

Entre los protagonistas, el actor Lluis Homar, junto a Zoe Stein, Nuria Prims y Marta Angelat. En este sentido, Tono Folguera ha explicado que "Lucía como directora es especial. Me gusta arriesgar con las óperas primas. Y esta es una película sobre el duelo desde un lugar muy sutil. Es una manera diferente de explicar el duelo, le da la vuelta y lo cuenta a su manera".

A partir de esta frase, el productor ha desarrollado su valoración al señalar que "Lucía Aleñar tiene una visión especial, y un planteamiento visual que es una gozada".

Folguera ha añadido que "a estas alturas sé cuando tengo que intervenir o no como productor, y he preferido mantenerme alejado", al entender que forzar un enfoque más comercial "te quedas en tierra de nadie". Además, ha subrayado que la directora "tenía muy clara su visión" y que es "una cineasta con visión diferente".

Acompañado por la diputada de Cultura y Cine de Almería, Almudena Morales, y el director de Fical, Enrique Iznaola, el productor ha concluido que "la película tiene bastante de autobiográfica. Y Forastera es como llaman a la gente de fuera en Baleares. La isla es una de las protagonistas de la historia de esta producción internacional".