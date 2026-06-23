Proyecto Hombre atendió a 1.300 personas en Almería el pasado año, el 85% además con problemas de salud mental

Presentación de la memoria anual de Proyecto Hombre en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Proyecto Hombre atendió durante el pasado año a un total de 1.300 personas a través de sus distintos programas de tratamiento, prevención e intervención ante adicciones, si bien el 85 por ciento de los atendido presentaba además problemas de salud mental, lo que "refuerza la necesidad de un abordaje integral y coordinado".

Así lo ha trasladado en un comunicado tras la presentación de la memoria anual 2025 'Romper el estigma salva vidas' en un acto que han contado con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, según ha indicado la institución supramunicipal en una nota.

Conforme a los datos de Proyecto Hombre, el pasado año se atendió a 241 personas en programas de tratamiento, a unas 200 familias en intervención familiar, a 566 jóvenes en programas preventivos y a 306 personas internas en el centro penitenciario de El Acebuche.

La entidad ha señalado que trabaja desde un modelo "biopsicosocial e interdisciplinar", en el que intervienen profesionales de medicina, psiquiatría, psicología y áreas socioeducativas, "desarrollando itinerarios terapéuticos individualizados basados en una evaluación transdiagnóstica".

En cuanto al perfil de consumo, la cocaína continúa siendo la principal sustancia por la que se solicita tratamiento --49 por ciento--, seguida del cannabis --17 por ciento- y el alcohol --16 por ciento--. La entidad alerta, además, del descenso en la edad de inicio y de la creciente presencia de la cocaína entre población joven.

La directora-presidenta de Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón, ha advertido también sobre la normalización del consumo de alcohol, especialmente en menores y jóvenes, como posible puerta de entrada a consumo de otras sustancias.

A lo largo de 2025, Proyecto Hombre Almería ha desarrollado múltiples campañas de sensibilización y ha reforzado su red de colaboración con instituciones públicas y privadas. De cara a 2026, se plantea como principales retos la mejora de las herramientas de evaluación transdiagnóstica, la adaptación continua a nuevas realidades sociales y el fortalecimiento del trabajo en red.

EL ORIGEN DE LAS ADICCIONES

Mazón ha subrayado que detrás de una adicción pueden existir situaciones como traumas, baja autoestima, trastornos de salud mental, conflictos familiares, desempleo o dificultades emocionales.

En este sentido, ha incidido en que reducir esta realidad a una cuestión de "falta de voluntad" supone un "error" que "retrasa la petición de ayuda y dificulta la recuperación".

La diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha valorado "la labor imprescindible que desarrolla Proyecto Hombre en la provincia de Almería, acompañando a las personas con problemas de adicciones y a sus familias desde la cercanía, la profesionalidad y la esperanza".

En este sentido, ha destacado que "desde la Diputación seguimos comprometidos con una atención integral que ayude a romper estigmas, facilite que las personas pidan ayuda cuanto antes y refuerce la prevención, especialmente entre los jóvenes y los colectivos más vulnerables".

La diputada de Igualdad y Familia ha reafirmado "la voluntad de la Diputación de seguir colaborando con Proyecto Hombre para favorecer la recuperación, la reinserción social y el bienestar emocional de quienes más lo necesitan".

Asimismo, el delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha reafirmado el "firme compromiso y respaldo" de la Junta de Andalucía a la labor de la Asociación Proyecto Hombre Almería durante el acto de presentación de su memoria anual de actividades.

Belmonte ha destacado la importancia de mantener una estrecha colaboración institucional para abordar de manera integral tanto los tratamientos contra las adicciones como las intervenciones de prevención en la provincia.

"Los datos de esta memoria no solo visibilizan el extraordinario esfuerzo de los profesionales del centro, sino que también nos impulsan desde la Administración a seguir reforzando los recursos públicos de salud mental y apoyo social, consolidando una red asistencial que garantice una respuesta eficaz, humana y cercana a las personas más vulnerables de nuestra sociedad", ha manifestado el delegado.

El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda, ha destacado el apoyo municipal "a la familia que crean en Proyecto Hombre entre usuarios y los grandísimos profesionales que a diario ayudan a estas personas a salir adelante".

"Tras la reciente visita que realizamos a sus instalaciones con la alcaldesa, desde el Ayuntamiento de Almería reafirmamos nuestro compromiso y colaboración, a través de convenios y actividades solidarias, para que Proyecto Hombre pueda seguir ayudando a personas y a familias enteras que, por diversos motivos, se han visto afectadas por algún problema de adicción", ha añadido el concejal.

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno, María Luisa Maroto, ha reconocido la labor de Proyecto Hombre en Almería que "trasciende la atención a las adicciones y por apoyar la prevención y la sensibilización ayudando a personas que realmente lo necesitan".

Ha asegurado que "es prioritario seguir apoyando desde las administraciones a entidades como ésta por el valor y la esperanza que devuelven a las personas que atienden y a sus familias".