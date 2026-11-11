El Rallye Costa de Almería reúne 54 vehículos en un trazado de 460 kilómetros por 19 municipios el 13 y 14 de noviembre

Acto de presentación del 51 Rallye Costa de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La quincuagésima primera edición del Rallye Costa de Almería reunirá los días 13 y 14 de noviembre a un total de 54 vehículos, con una destacada participación internacional, y tendrá un recorrido de 460,125 kilómetros a través de 19 municipios de la provincia.

La salida y la llegada oficiales tendrán lugar en el Parque de Las Almadrabillas de la capital, mientras que el Recinto Ferial de Roquetas de Mar acogerá el parque de asistencias y los reagrupamientos de los participantes, según ha informado la institución provincial en una nota.

La prueba, que contará con 42 vehículos en la modalidad de velocidad y 12 en regularidad, será puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA-Recalvi), el Campeonato de Andalucía, el de la Región de Murcia y el Campeonato Provincial de Automovilismo Trofeo Diputación de Almería 2026.

El recorrido discurrirá por los términos municipales de Almería, Enix, Roquetas de Mar, Vícar, Félix, Alhama de Almería, Alicún, Huécija, Íllar, Bentarique, Terque, Alhabia, Alsodux, Santa Cruz de Marchena, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, Gádor, Benahadux y Huércal de Almería.

Durante la presentación, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha agradecido el trabajo del Automóvil Club Almería (ACA) en la organización de una prueba que ha definido como un evento que "vertebra nuestro territorio" y que cuenta con una repercusión económica, turística y social "incalculable".

En este sentido, la diputada ha destacado que "el rallye moviliza a equipos, oficiales, patrocinadores y a miles de aficionados que llegan desde todos los puntos de España", además de proyectar la imagen turística de la provincia a través de los medios especializados.

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha destacado "la calidad del 51ª Rallye Costa de Almería, así como su contribución a proyectar la imagen de la ciudad".

Asimismo, ha agradecido al presidente del Automóvil Club de Almería y a su junta directiva el compromiso y la capacidad organizativa para mantener esta competición y ha animado a los almerienses "a disfrutar de este acontecimiento deportivo", al tiempo que ha reiterado el apoyo municipal a iniciativas que generan riqueza, actividad económica y oportunidades para la ciudad.

El jefe del Servicio de Deporte de la Junta, Antonio Hernández Granados, ha señalado que la competición cuenta con el patrocinio de la Administración autonómica, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, lo que, a su juicio, demuestra el alto nivel deportivo de la prueba y su impacto turístico.

Hernández Granados ha subrayado que se trata de "un rallye histórico organizado por un club histórico" y ha considerado que alcanzar la 51ª edición refleja el trabajo desarrollado por la organización a lo largo de los años, con una actualización constante que mantiene la esencia y la experiencia de sus promotores.

UNA DE LAS LISTAS DE INSCRITOS "MÁS POTENTES"

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán, ha señalado que el Rallye Costa de Almería es "la segunda prueba de asfalto más importante de la comunidad, solo por detrás del Sierra Morena".

Alonso Borbalán ha atribuido su consolidación en el Campeonato de España al trabajo del Automóvil Club de Almería, que ha conseguido para esta edición "una de las listas de inscritos más potentes del certamen nacional, con pilotos y vehículos del máximo nivel".

Asimismo, ha destacado el respaldo de los 19 ayuntamientos por los que discurre la competición, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, de la que ha reconocido especialmente su apoyo a los eventos del motor, hasta situar a Almería como "la provincia líder a nivel regional en albergar competiciones de todas las categorías".

En cuanto a la participación, el presidente del Automóvil Club de Almería, Francisco Clemente, ha destacado que la prueba contará con "una presencia internacional que hacía muchos años que no teníamos", encabezada por Roope Korhonen, subcampeón del mundo de WRC2, que parte como gran favorito junto a su copiloto, Anssi Viinikka.

Otra de las novedades será la presencia del campeón Miguel Fuster y su copiloto Diego Cruz, que participarán como coche cero B para probar el nuevo Porsche 911 (992) antes de su homologación oficial por parte de la Real Federación Española de Automovilismo (Rfeda) para la categoría GTR.

Clemente ha agradecido el respaldo de la Diputación Provincial, a través de 'Costa de Almería', y de los ayuntamientos de Almería, Roquetas, Vícar y Níjar, este último incorporado recientemente, así como de patrocinadores privados como Autoescuela Matías y Renault Syrsa.

LLAMAMIENTO A LA SEGURIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

Durante la presentación, los organizadores y representantes institucionales han coincidido en la importancia de garantizar la seguridad del público durante el desarrollo de la competición.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo ha pedido a los aficionados que respeten "estrictamente las zonas acotadas y señalizadas a lo largo del recorrido" para evitar incidentes y garantizar el correcto desarrollo de la prueba.

Por su parte, Clemente ha apelado a la responsabilidad de los espectadores para preservar los espacios naturales por los que discurrirá el rallye, algunos de ellos de alto valor medioambiental.

En este sentido, ha explicado que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vícar y del Consorcio de Residuos de la Diputación, se han instalado contenedores a lo largo del recorrido para facilitar la recogida de residuos.

"Pedimos encarecidamente al público que respete al máximo las medidas de seguridad y apelamos a la responsabilidad de todos los aficionados para cuidar nuestro entorno", ha señalado Clemente, quien ha solicitado a los asistentes que utilicen los contenedores habilitados o se lleven sus residuos a casa.