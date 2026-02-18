La residencia de la FAAM 'Vivir como en casa' en Almería avanza con el apoyo de las tres instituciones provinciales

Representantes de la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, durante la visita a las obras del Centro Residencial 'Vivir como en casa'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería han visitado este miércoles las obras del centro residencial 'Vivir como en casa', promovido por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), con el objetivo de mostrar su respaldo institucional y conocer de primera mano el avance de los trabajos.

El recurso dará atención a 50 personas con gran discapacidad y permitirá la convivencia con algún familiar en un entorno adaptado a sus necesidades, según han señalado las instituciones en una nota conjunta.

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado el compromiso de la Administración autonómica con casi tres millones de euros "para que este proyecto se haga realidad" y se ha referido a la "política útil", en la que "nos ponemos de acuerdo para atender a los ciudadanos y generar soluciones en un ámbito tan prioritario y necesitado de esfuerzo como es la discapacidad".

En este sentido, la Diputación ha cedido el terreno para la construcción del centro y el Ayuntamiento ha excluido a la FAAM del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), correspondiente a este inmueble.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha afirmado que "el futuro centro de la FAAM nos sitúa como referente nacional en la atención e inclusión de las personas con discapacidad. Y lo hace gracias a su modelo pionero de atención centrado en la persona con la humanización como eje central en todos los servicios que se presten. Este proyecto pone de manifiesto la importancia de la colaboración institucional en favor de toda la sociedad".

Asimismo, García Alcaina ha reiterado que "el compromiso de Diputación con la FAAM, entidad que forma parte del Consejo Provincial de Familia, es máximo y va a dar el mejor uso a estos terrenos que ha cedido la institución. Este centro nos acerca aún más a uno de nuestros grandes objetivos: igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y atender a las personas más vulnerables".

"Seguiremos trabajando para que la provincia de Almería cuente cada vez con más servicios e infraestructuras que mejoren la vida de las personas que más lo necesitan", ha insistido.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha afirmado que "ésta es una visita que nos llena de satisfacción y refleja la importancia de la colaboración entre las administraciones para ayudar a los que más lo necesitan".

"En este caso, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Almería hemos puesto nuestro grano de arena para que esta nueva residencia se pueda hacer realidad. Desde el Ayuntamiento, con nuestra alcaldesa, María del Mar Vázquez, a la cabeza, hemos impulsado una rebaja del ICIO, el impuesto municipal sobre obras, que se ha bonificado en un 95%, lo máximo que nos permite la ley", ha apuntado.

Laynez ha querido dar la "enhorabuena a la FAAM, pues es un referente en el ámbito nacional, y seguimos trabajando de manera conjunta para crear una ciudad más sostenible e inclusiva".

El presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha agradecido una vez más la colaboración entre las distintas administraciones, ya que ha permitido que "este proyecto sea una realidad cada vez más palpable".

"El propio nombre de la residencia dice cuál va a ser el objetivo, y es que las personas que van a ser usuarias se sientan como en sus propias casas. Se trata de un recurso diseñado teniendo en cuenta el nuevo modelo de cuidados, va a estar formado por cinco unidades de convivencia, con diez habitaciones en cada unidad, tanto individuales como compartidas", ha detallado.

En este sentido, Sola ha añadido que "desarrollaremos una gestión centrada en la persona, tal y como venimos realizando en la residencia de gravemente afectados que ya gestionamos, desde la humanización y poniendo a la persona en el centro para que ellos sean los protagonistas y puedan decidir por sí mismos cómo quieren vivir en esta nueva residencia para gravemente afectados".

ESTADO DE LAS OBRAS

Actualmente tanto la estructura del centro como el cerramiento de la fachada están terminados y la cubierta se encuentra impermeabilizada, en fase de terminación del revestimiento final.

En lo que respecta al interior, la tabiquería de la planta baja se encuentra ejecutada al 50 por ciento y la de la planta alta al 25 por ciento. En cuanto a las instalaciones, las de electricidad y climatización en planta baja alcanzan el 40 por ciento de ejecución. Asimismo, el saneamiento de pluviales está ya ejecutado y el de fecales se encuentra pendiente de su conexión con los sanitarios.

El centro, con una superficie construida de 2.638 metros cuadrados, contará con 18 habitaciones individuales y 16 dobles y estará organizado en cinco unidades de convivencia de diez personas cada una.

El proyecto permitirá la creación de 100 puestos de trabajo, el 70 por ciento destinados a profesionales con discapacidad, y está orientado a "potenciar espacios de convivencia que reproduzcan el ambiente y las dinámicas de las personas beneficiarias, amparando toda la actividad bajo el sello de trabajo + Humanización que la entidad ya aplica en el centro colindante a este nuevo recurso".

20 PROYECTOS EN LA PROVINCIA

La delegada ha recordado que este centro es uno de los 20 proyectos seleccionados en la provincia de Almería dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones, con cargo a fondos europeos, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía. Almería, con 30 millones, es la provincia que más ha recibido en esta convocatoria.

En este contexto, se han dirigido fondos para once residencias y nueve centros de día. La inversión total en la provincia será de 39 millones para la ejecución de los 20 proyectos, de los cuales 29,9 millones están subvencionados por la Junta, mientras que el resto lo aportan las entidades locales y del tercer sector que concurrieron a la convocatoria.