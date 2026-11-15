Rodrigo Cortés asegura en Fical Almería que la libertad creativa "es mucho más cara en el cine" que en la literatura

El director y escritor Rodrigo Cortés, junto al director del programa 'Días de cine', Gerardo Sánchez, durante la cuarta mesa redonda de los encuentros sobre cine y televisión del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director y escritor Rodrigo Cortés ha asegurado este domingo en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que "la libertad es mucho más cara en el cine" que en la literatura, debido a las dificultades que afrontan los cineastas para defender sus decisiones creativas ante los estudios y productores.

"Te dejas más pelos en la gatera y las luchas son más encarnizadas", ha expresado durante la cuarta mesa redonda de los encuentros sobre cine y televisión de la XXV edición de Fical. La cita, celebrada en el Patio de Luces de la Diputación de Almería y moderada por Gerardo Sánchez, director del programa 'Días de cine', también ha servido para presentar su última novela, 'Hija del cielo'.

Cortés ha puesto como ejemplo su experiencia durante el rodaje de 'Blackwood', con el estudio 'Lionsgate', que ha descrito como "probablemente la experiencia más desgastadora" de todas las que ha tenido. "Había mucha gente con una opinión que quería compartir, pero no eran exactamente caprichos", ha indicado.

"A veces te das cuenta de que estás dedicando mucha más energía de la cuenta en conseguir que algo no sea una mierda", ha apuntado Cortés, quien ha comparado las negociaciones con los estudios cinematográficos con una "máquina de picar carne".

No obstante, el director de 'Buried' y 'Escape' ha rechazado atribuir estas dificultades a las exigencias de los productores. "Es gente buscando garantías, que por otro lado no va a encontrar", ha señalado.

En cuanto a los actores, ha asegurado que nunca ha tenido problemas de este tipo, ni siquiera con grandes estrellas de Hollywood. "Me he encontrado a gente que servía a la película con toda su profesionalidad y a sus compañeros", ha destacado.

Más allá de las dificultades económicas y de producción, Cortés ha defendido que "la creatividad se nutre especialmente de las dificultades o de las renuncias". "Si te dejan hacer lo que quieras y te dicen, di lo que quieras, probablemente te quedes en blanco", ha señalado, mientras que "si te dicen no puedes usar la letra E, el cerebro se pone a trabajar en el acto".

FACETA LITERARIA

"Cuando me senté a escribir 'Hija del cielo', no tenía ni idea de qué iba a pasar", ha reconocido Cortés sobre su última novela, que cuenta la historia de una niña encerrada en una habitación sin ventanas en un entorno religioso. El cineasta ha explicado que fue descubriendo a los personajes y sus conflictos conforme iba escribiendo.

"La definición de escribir es reescribir y la definición de reescribir es quitar", ha señalado sobre un proceso al que ha dedicado buena parte de su trabajo. Así, ha detallado que completó el primer borrador de la novela en unas siete semanas, pero que las revisiones se prolongaron durante aproximadamente un año y medio.

"No trato de dar la menor lección a través de lo que escribo, ninguna", ha afirmado Cortés, quien prefiere construir personajes contradictorios y dejar que cada lector saque sus propias conclusiones.

El encuentro también ha permitido al director rememorar sus primeros pasos en el cine y su vinculación con Almería, donde obtuvo un premio por el cortometraje 'Yul'. "Fue el primer premio de cine que gané", ha recordado con ilusión.