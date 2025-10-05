Roquetas de Mar (Almería) acoge del 10 al 12 de octubre un encuentro nacional de Harley Davidson

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Roquetas de Mar (Almerí) se convertirá del 10 al 12 de octubre en el epicentro nacional de la pasión por las dos ruedas al acoger la XIV Edición del Almería HOG Rally, un evento que reunirá a más de un centenar de entusiastas de Harley-Davidson de toda España. Con el apoyo de la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, esta concentración no sólo celebrará la cultura motera sino que también será "una inmejorable plataforma" para mostrar la riqueza turística, cultural y gastronómica de la provincia. El Pabellón Moisés Ruiz ha reunido a las instituciones y a la organización para presentar los detalles de esta cita.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha destacado en una nota de prensa la trascendencia de este encuentro. "Es un gran evento para la provincia de Almería. Roquetas de Mar ha puesto todo el empeño para dar a conocer el gran atractivo que tiene nuestro destino. Más de 100 participantes disfrutarán de nuestra costa, de nuestro paraíso, y conocerán de primera mano el gran motor económico que es nuestra agricultura. Además, podrán degustar la gastronomía roquetera, que este 2025 es Ciudad Gastronómica. La Diputación estará presente para seguir dando a conocer nuestros magníficos espacios", ha subrayado.

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Juan José Alonso, ha expresado el "orgullo" de la Junta de Andalucía por patrocinar esta prueba. "Almería es una de las mejores provincias que tenemos en España, y más de 140 personas vendrán de todos los rincones del país a disfrutar de nuestro clima, gastronomía, mar Mediterráneo y montañas. Esperamos que esta decimocuarta edición sea un rotundo éxito y que la pasión por las motos y el amor por la provincia de Almería puedan ir de la mano", ha manifestado.

La concejal de Turismo de Roquetas de Mar, Amalia López, ha señalado que "Roquetas de Mar acogerá a más de 140 participantes para descubrir la ciudad sobre ruedas. Se han organizado distintas actividades aprovechando que somos Ciudad Gastronómica 2025, con una ruta de la tapa y visitas guiadas a un invernadero y a nuestro patrimonio. Este tipo de eventos permiten que Roquetas rompa la estacionalidad, al celebrarse fuera de la temporada alta".

Ricardo Salvador, gerente del concesionario Almería Chapter, y Joaquín Zapata, director de Almería Chapter, han agradecido el apoyo institucional. "Las instituciones se han volcado, especialmente, el Ayuntamiento de Roquetas. Muchos participantes prolongarán su estancia para disfrutar más días de la zona de Bahía Serena. Roquetas ya ha acogido el rally en años anteriores con un éxito total, y las personas que repiten, que son muchas y vienen de toda España, están encantadas de volver aquí".