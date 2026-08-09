Roquetas de Mar (Almería) acoge la XLIII edición del Festival de Música Tradicional de La Alpujarra. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Roquetas de Mar (Almería) ha acogido este domingo la XLIII edición del Festival de Música Tradicional de Alpujarra. El Teatro Auditorio del municipio ha acogido durante todo el día la actuación de los 29 grupos participantes tanto de la Alpujarra almeriense como la granadina, así como el homenaje que se le tributa a Ana Sánchez Santiago y por la tarde al trovero Constantino Berenguer Puga.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, el acto oficial de apertura del Festival ha contado con la presencia del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Pedro Rodríguez Guerrero; Francisco Góngora, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y el presidente de la Asociación Abuxarra, Juan José Bonilla.

El alcalde ha dado la bienvenida tanto a los grupos participantes como al público y ha señalado que "la Alpujarra también tiene playa y la tiene en Roquetas. Y la verdad es que es una gran satisfacción acoger este Festival, que es algo que es nuestra historia. Y quiero agradecer a todos los presidentes y personas que han estado trabajando durante muchos años para que este Festival siga celebrándose haciendo que no se pierdan nuestras raíces".

Amat ha recordado que sus orígenes están en un pequeño pueblo de la Alpujarra granadina como es La Rabita. "Para Roquetas es un honor acoger este evento que reúne a tantas personas tanto de la Alpujarra almeriense como la granadina. No hay que olvidar que tanto Almería como Granada son dos provincias hermanas". En este sentido, ha recordado que son muchos los alpujarreños que decidieron un día vivir en Roquetas de Mar. "Roquetas de Mar, aunque con playa, también es Alpujarra", ha dicho.

"Hoy Roquetas de Mar se convierte, por derecho propio, en el corazón y la capital de la Alpujarra, reflejo de una historia de esfuerzo y hermandad de miles de familias alpujarreñas que trajeron sus costumbres, cantes y trovos", ha afirmado el presidente de la Diputación Provincial durante el XLIII Festival de Música Tradicional de la Alpujarra.

Asimismo, ha reafirmado la firme convicción de la institución por proteger el legado popular y las raíces compartidas de la provincia, reconociendo el trabajo de la Asociación Cultural Abuxarra, entidad que suma más de cuatro décadas custodiando este patrimonio intangible con el respaldo de la institución provincial.

Por otro lado, el presidente ha valorado la gran dimensión de esta cita cultural, que reúne a 29 grupos de música y baile, más de 400 componentes y una muestra agroalimentaria de 20 estands artesanales y con la marca 'Sabores Almería'. Finalmente, ha dedicado un especial reconocimiento a los homenajados de la jornada: Ana Sánchez Santiago, por una vida de entrega generosa a la defensa de la cultura, la poesía y el trovo, y Constantino Berenguer Puga, por mantener viva la llama del trovo alpujarreño a través de su guitarra.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha elogiado la capacidad de Roquetas de Mar para albergar actos culturales. "Roquetas de Mar es un buque insignia en la organización de eventos culturales a nivel provincial y a nivel regional. Y hoy es un claro ejemplo de cómo nos acoge aquí a todos".

En cuanto al Festival ha dejado muy claro que eventos de esta trascendencia siempre van a tener el apoyo de la Junta de Andalucía. "Hay muchísimas comarcas que tienen una identidad muy marcada y, sin duda, una de ellas, a nivel nacional, es la Alpujarra".

El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Pedro Rodríguez Guerrero ha señalado que "cuando nos ponemos todos de acuerdo, cuando las administraciones trabajamos de la mano, diputaciones, ayuntamientos, Junta y las asociaciones, llegamos mucho más lejos. Es hora de que nos pongamos de acuerdo en los pueblos, en las provincias, en las comunidades autónomas, porque solo remando en la misma dirección llegaremos más lejos".

"La Alpujarra necesita que la gente quiera vivir en sus pueblos. Por tanto, quiero destacar el trabajo que hacen para que también en los pueblos haya cultura de calidad y que la gente empiece desde pequeñita buscando y defendiendo sus raíces y sus tradiciones", ha dicho Rodríguez Guerrero.

La presidenta de la Asociación Abuxarra ha afirmado que "el Festival es más que solo música. En esos pueblos están manteniendo viva esa llama que viene de sus antepasados. El festival no es nada sin los grupos, los grupos son el festival, pero sin la administración que pueda financiar todo lo que conlleva el festival, sería muy difícil llevarlo a cabo"

La Comisión Organizadora de este año ha decidido dedicar el festival a la escritora y docente Ana Sánchez Santiago por su larga trayectoria en defensa de la transmisión de la cultura tradicional alpujarreña, impulsando de manera especial la poesía y el trovo. Ana es una gran conocedora de las tradiciones ya que fue durante años presidenta de Abuxarra.

ACTUACIONES DE LOS GRUPOS

El primer grupo en actuar en esta edición del Festival ha sido la Agrupación Musical José Cobo-Aben Humeya de Válor, y seguidamente lo han hecho Alpujarra en marcha de Pitres, Zaharagüí de Alcolea, Barranco Almerín de Adra y Zarzamora de Rubite. Luego se le ha dado paso al trovo con Panadero y Barranquito de Albondón, Fuente Agria de Pórtugo, El Galayo de Alboloduy, Barranco Gurrías de Adra, Juventud de ayer y hoy de Berja, Los tres caños de Almócita, los troveros Morón y Roche de Cádiar, El Gebel de Cáñar y ha cerrado la mañana la Escuela juvenil de trovo de Murtas.

Ya por la tarde han actuado Los Laureles de Laroles, La Garita de Dalías, Taller de toque, cante y baile alpujarreño de Vícar, Talama de Bayárcal, Almazuela de Lanjarón, los troveros Constantino y Sevilla de Roquetas de Mar, El Gallipato de Lanjarón, Nuevas Raíces de Turón, El Auxar de Laujar de Andarax, Escuela infantil de música y baile alpujarreño de Adra, Albuñol y Berja, Cante mulero de Cádiar, El Auxar Infantil de Laujar de Andarax, Taller de música de la Escuela Municipal de Berja, Los viñeros de Vícar y cerraba la Rondalla Albaida de El Parador de Roquetas de Mar.

Por la tarde, en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar se lleva a cabo el homenaje que se le rinde al trovero, afincado en Roquetas, Constantino Berenguer Puga, a la que asiste el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. Berenguer Puga es una persona que realiza un trabajo incansable por la difusión de las tradiciones, concretamente del trovo alpujarreño.

Destacar también la feria agroalimentaria de productos alpujarreños compuesta por una veintena de stands y situada en la explanada contigua al recinto. El municipio de Alboloduy será el que acoja el Festival en 2028 en su XLV edición.