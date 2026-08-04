Roquetas de Mar (Almería) se convierte este domingo en la capital de la música tradicional de La Alpujarra

Presentación de la XLIII edición del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra en el Palacio Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XLIII edición del Festival de Música Tradicional de La Alpujarra reunirá este domingo, 9 de agosto, en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) a 498 músicos de tres generaciones pertenecientes a 29 grupos, 16 de Almería y 13 de Granada.

Según ha destacado la Diputación Provincial en una nota, la cita, que espera rozar los 12.000 asistentes, estará dedicada a la escritora y docente Ana Sánchez Santiago y rendirá también homenaje al trovero Constantino Berenguer Puga.

El festival está abierto a la participación de cualquier grupo, sin selección previa, ya sea infantil, juvenil o de adultos. La Asociación Cultural Abuxarra y el ayuntamiento anfitrión de cada edición organizan esta cita, que cuenta con una sede itinerante.

El grupo Albaida del Parador, anfitrión de esta edición, cerrará las actuaciones. A las 22,00 horas, durante la deliberación del jurado, el espectáculo 'Trovo Inverso' pondrá el broche final a la jornada, bajo la coordinación de la familia Díaz Pimienta y con improvisadores de España y Cuba, entre ellos troveros y verseadores canarios.

La explanada contigua al Teatro Auditorio acogerá una feria de muestras con más de 20 estands de artesanía y productos agroalimentarios alpujarreños, entre ellos dulces, vinos, jamones, quesos, aceite y embutidos, además de propuestas de empresas pertenecientes a la marca 'Sabores Almería'. En este espacio también se presentará la revista 'Abuxarra', elaborada en colaboración con el Centro Virgitano de Estudios Históricos.

La Comisión Organizadora ha elegido a Ana Sánchez Santiago por su larga trayectoria en defensa de la transmisión de la cultura tradicional alpujarreña y, especialmente, por su impulso a la poesía y el trovo, mientras que el homenaje a Constantino Berenguer Puga, trovero afincado en Roquetas de Mar, reconocerá su defensa y difusión de las tradiciones y, en concreto, del trovo alpujarreño.

José Antonio Rivas, miembro de la directiva de la Asociación Abuxarra, ha explicado que la elección de Roquetas de Mar ha respondido al compromiso de su ayuntamiento y de su alcalde, así como al vínculo histórico del municipio con las miles de familias alpujarreñas que emigraron a la costa para prosperar y aportaron su cultura y su "carácter trabajador".

Rivas también ha destacado que el Teatro Auditorio ofrece un "escenario de primer nivel" para acoger a los participantes. El recinto cuenta con capacidad para 1.300 personas y registrará un flujo cíclico de asistentes durante toda la jornada.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha afirmado que apoyar las tradiciones, la música y el legado popular "no es solo un deber institucional; es una convicción" y ha asegurado que esta edición es especialmente significativa porque "Roquetas vuelve a convertirse en la casa de La Alpujarra", después de que desde la década de los 60 acogiera "con los brazos abiertos a miles de familias alpujarreñas que han sabido mantener vivas sus costumbres, trovos y cantes".

García Alcaina ha señalado que el festival se ha consolidado como una de las manifestaciones culturales más importantes de Andalucía y ha reivindicado el trabajo de la Asociación Cultural Abuxarra, distinguida con la Medalla de la Cultura de la Diputación en 2005.

"Si hoy este patrimonio intangible sigue más vivo que nunca es por su labor incansable durante más de cuatro décadas luchando por mantener las raíces que nos hacen tan singulares", ha manifestado.

"UN HONOR" PARA ROQUETAS DE MAR

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha subrayado el "verdadero honor" que supone para el municipio acoger una cita que permitirá mostrar su compromiso con la conservación y difusión de sus raíces y recibir a miles de visitantes.

Amat ha destacado la colaboración entre la Asociación Cultural Abuxarra y las diputaciones de Almería y Granada como "un ejemplo de trabajo conjunto para preservar las tradiciones que conforman nuestro patrimonio cultural y garantizar que este valioso legado continúe vivo y llegue a las nuevas generaciones".

Además, ha puesto en valor los homenajes y la Feria Agroalimentaria, que convertirán el festival en un escaparate de la riqueza cultural, gastronómica y etnográfica de La Alpujarra.

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha señalado que el festival "representa una de las expresiones más valiosas de nuestro patrimonio cultural" y constituye un ejemplo de cómo las tradiciones permanecen vivas cuando pasan de generación en generación.

"La Junta de Andalucía seguirá respaldando iniciativas como esta, que contribuyen a conservar nuestra identidad, dinamizar el territorio y acercar la cultura a la ciudadanía", ha afirmado.

El delegado del Gobierno andaluz también ha considerado que esta cita supone "una magnífica oportunidad para mostrar todo lo que ofrece La Alpujarra, desde su riqueza cultural hasta su artesanía, su gastronomía y sus productos tradicionales".

MÁS DE CUATRO DÉCADAS DE HISTORIA

Desde su puesta en marcha en 1982, el Festival de Música Tradicional de La Alpujarra ha perseguido rescatar, conservar y transmitir la cultura popular de la comarca en sus distintas manifestaciones, difundir su patrimonio cultural, aumentar el interés por conocerlo y favorecer un "mayor flujo turístico".

Durante este tiempo, la cita ha favorecido la creación de grupos de música y asociaciones culturales que han dinamizado las localidades implicadas, ha promovido la cooperación y el intercambio con otras culturas, ha reforzado la relación entre generaciones y ha "mantenido viva la conciencia alpujarreña".

El festival comenzó el 3 de enero de 1982 en la localidad granadina de Yegen y ha pasado por localidades de Granada y Almería como Murtas, Adra, Capileira, El Ejido, Turón, Mairena, Ugíjar, Alcolea, Lanjarón, Dalías, Rubite y Paterna del Río, entre otras.

Entre sus reconocimientos figuran la Medalla de la Cultura de la Diputación de Almería, concedida en 2005; el diploma de honor del Centro Unesco de Andalucía, de 2007; la Granada Coronada de la Diputación de Granada, de 2012, y el Premio de la Asociación Athenaa a la Institución-Colectivo, otorgado en 2022.

El cartel oficial de esta edición rinde tributo a la mujer como transmisora del folclore e integra en el clavijero de una bandurria tres símbolos de Roquetas de Mar: el Castillo de Santa Ana, el Faro y el Teatro Auditorio.