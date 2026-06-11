La sandía de Almería refuerza su liderazgo europeo con más de la mitad de la producción nacional

Representantes de la Diputación de Almería, Coexphal y Acolor durante la presentación del balance de la campaña de sandía 2026 y de la acción promocional 'La Primera Sandía Europea. La que más sabe'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha consolidado en 2026 su liderazgo europeo en la producción de sandía al concentrar el 52 por ciento de la producción nacional, con alrededor de 11.000 hectáreas cultivadas y una cosecha prevista de 630.000 toneladas.

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha presentado este jueves, en el Palacio Provincial, el balance de la campaña de sandía 2026, en la que la acción promocional 'La Primera Sandía Europea. La que más sabe' ha superado los 13 millones de impactos entre televisión y redes sociales.

El acto ha comenzado con la proyección del vídeo de la campaña en su paso por el Salón Gourmets, tras lo que ha intervenido David Baños, gerente de Acolor, Agencia de Marketing y Comunicación, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Durante la presentación se han dado a conocer los principales datos de la campaña, unas cifras que sitúan a Almería como "referente europeo en la producción de sandía por la calidad del producto, su sabor y el alto grado de innovación y conocimiento aplicado al cultivo".

Desde el punto de vista de la promoción, Baños ha presentado los resultados de 'La Primera Sandía Europea. La que más sabe', que se consolida como una "herramienta clave para el sector".

La iniciativa ha superado este año los 13 millones de impactos entre televisión y redes sociales y ha logrado una cobertura de 6,7 millones de espectadores, con emisiones en cadenas nacionales como Telecinco y Cuatro y una cuota de pantalla máxima del 9,3 por ciento.

A estos datos se suma su alcance en el entorno digital, con más de 600.000 impresiones en redes sociales, resultado de una estrategia que combina televisión y canales digitales "para reforzar la visibilidad del producto y conectar de forma directa con el consumidor".

Bajo el lema 'La que más sabe', la campaña 2026 ha puesto el foco en el conocimiento acumulado del sector, la experiencia de los productores y el vínculo emocional con el producto.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha subrayado el papel de Almería como referente en la producción de sandía y el trabajo conjunto del sector. "Para la Diputación y su marca gourmet, 'Sabores Almería', es un honor constatar que la provincia no solo es el primer productor español de sandía, sino el gran referente de este producto en toda la Unión Europea", ha asegurado.

Sánchez ha destacado que detrás de cada pieza que llega al mercado hay "años de esfuerzo, diseño e inversión en I+D" y ha añadido que, fruto de ese trabajo colectivo, se ha logrado "una auténtica revolución: conseguir que, cada vez que alguien abre una sandía de Almería, el sabor y el dulzor estén cien por ciento garantizados".

Por su parte, el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha señalado la importancia de acciones de promoción para dar a conocer el sistema de producción sostenible, el origen, la innovación y el valor de productos como la sandía.

"Sin olvidar el esfuerzo de agricultores y empresas por mantener altos estándares de calidad, así como la apuesta continua por la innovación, la sostenibilidad y la mejora varietal", ha indicado.

A lo largo de estos siete años, 'La Primera Sandía Europea' ha contado con el apoyo de nombres reconocidos como David Bisbal, Carlos Herrera o Juan y Medio, además de vídeos promocionales, piezas de animación y acciones en cines y medios regionales.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2026

Juan Carlos Pérez Mesa, responsable del Departamento de Investigación de Mercados de Coexphal y codirector de la Cátedra Coexphal-UAL, ha presentado los datos de evolución de la presente campaña. La provincia contará con alrededor de 11.000 hectáreas cultivadas, de las que el 75 por ciento corresponde a producción en invernadero, lo que refleja el alto grado de especialización del modelo productivo almeriense.

La producción total se situará en torno a las 630.000 toneladas, por lo que la sandía se consolida como el segundo cultivo con mayor superficie de la huerta almeriense, solo por detrás del pimiento.

Almería concentra el 91 por ciento de la superficie de sandía en invernadero en España, además de representar el 50 por ciento de la superficie total cultivada, si se suma la producción al aire libre y en invernadero, y generar el 52 por ciento de la producción nacional.

A esta posición de liderazgo productivo se suma su vocación exportadora. En concreto, el 54 por ciento de la producción, lo que equivale a 339.641 toneladas, se destina a mercados internacionales. Esta dimensión sitúa a Almería en una posición destacada a nivel global, ya que, si fuese un país, sería el segundo exportador mundial de sandía, solo por detrás de México y por delante de Italia.

Además, casi la mitad de las exportaciones tienen como destino Alemania, que se consolida como el principal mercado europeo para el producto almeriense. En el ámbito nacional, Almería se posiciona como la primera provincia exportadora de sandía de España, al concentrar el 42 por ciento del total de las exportaciones, por delante de otras regiones productoras como Murcia y la Comunidad Valenciana.

La sandía se ha consolidado, a su vez, como la tercera fruta y hortaliza más exportada en volumen por España, únicamente superada por la naranja y el pimiento. El acto ha finalizado con la presentación del vídeo oficial de 'La Primera Sandía Europea. La que más sabe', 'merchandising' exclusivo y degustaciones con la sandía como protagonista.

A través de esta iniciativa, Coexphal traslada al consumidor no solo la calidad y el sabor de la sandía almeriense, sino también el origen, el trabajo, la innovación y el conocimiento que hay detrás de cada cultivo.

SOBRE COEXPHAL

Coexphal es la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería. Tiene ámbito nacional y está formada en la actualidad por 106 empresas productoras y comercializadoras de frutas y hortalizas, así como por 40 empresas del sector ornamental, con una representatividad provincial del 70 por ciento en exportación, del 60 por ciento en producción hortofrutícola y del 75 por ciento en producción ornamental.

En la campaña 2024/2025, sus asociados han comercializado un volumen total de 2.907.117 toneladas, de las que 1.553.733 toneladas se han destinado a la exportación. La totalidad de la comercialización procede de 11.000 agricultores, cuya producción se cultiva en 33.300 hectáreas, de las que unas 25.000 corresponden a cultivos en invernadero.

Estos horticultores dan trabajo a cerca de 60.000 personas de 150 nacionalidades diferentes, entre quienes se encuentran trabajadores de difícil inserción laboral como mujeres sin formación, inmigrantes, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.