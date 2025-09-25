La séptima edición de La Desértica de Almería llega el 18 de octubre con 7.300 deportistas participantes

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Moisés Ruiz de la Diputación de Almería ha acogido la presentación de la VII edición de La Desértica, una cita deportiva organizada por la Brigada de La Legión que se celebrará el próximo 18 de octubre con un "récord" de participantes al sumar unos 7.300 deportivas.

Esta prueba de ultrafondo mantendrá su recorrido por 15 municipios almerienses en distintas modalidades a las que se suma la Mini Desértica Infantil, que se celebrará el 17 de octubre en el Parque de Las Almadrabillas con carácter "inclusivo y solidario" a beneficio de la Asociación AIDA. Desde sus inicios, la prueba ha reunido a más de 37.000 corredores de más de diez países.

La carrera, consolidada como una de las "más exigentes y atractivas" del calendario nacional, se disputará en tres modalidades: marcha a pie (70 kilómetros), bicicleta de montaña (110 kilómetros) y e-bike (120 kilómetros), según ha detallado la Diputación en una nota.

Los recorridos atravesarán 15 municipios almerienses, con salida en Almería capital y meta en Roquetas de Mar, pasando por enclaves "de gran valor natural y cultural".

Más allá de su dimensión deportiva, La Desértica genera un impacto económico superior a los tres millones de euros, gracias a la llegada de visitantes y al impulso turístico y gastronómico con actividades como la feria del corredor 'Sabores Almería' y la Mini Desértica Infantil.

"Con un marcado espíritu de superación, solidaridad y compañerismo, La Desértica se ha consolidado como uno de los grandes referentes del ultrafondo en España, junto a pruebas como los 101 kilómetros de Ronda, proyectando la imagen de la provincia como destino deportivo y turístico de primer nivel", han valorado desde la institución provincial.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, se ha congratulado ante una edición en la que La Desértica "vuelve a hacer historia porque la familia de desérticos sigue creciendo". "Esta prueba demuestra que deporte y superación van de la mano, un rasgo muy almeriense que tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra tierra", ha valorado.

UN "ESCAPARATE ÚNICO"

"Para la Diputación, La Desértica es un escaparate único que nos permite potenciar el binomio turismo y deporte en 'Costa de Almería'. Es una de las pruebas de ultrafondo más importantes de España, con un impacto económico que supera los tres millones de euros, y un altísimo grado de aceptación, con más del 63% de participantes de fuera de la provincia", ha comentado antes de destacar sus valores.

El general jefe de La Legión, José Agustín Carrera, ha señalado que "La Desértica es ya un referente, pero lo es sobre todo por los valores que encarna. Frente a otras pruebas muy selectivas, esta es una cita abierta, como lo es Almería, en la que cualquier ciudadano puede participar y disfrutar junto a su familia. Más que una competición, es una auténtica fiesta del deporte y de la superación".

Por su parte, el coronel Javier Mackinlay ha subrayado que "el recorrido de esta séptima edición mantiene la esencia del clásico, con algunas variaciones que siempre buscan mejorar la experiencia de los participantes. Conservamos tramos míticos, como la bajada del tótem, que ya forman parte de la identidad de La Desértica".

"Los marchadores y ciclistas atravesarán los municipios de Almería, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Terque, Huécija, Alicún, Enix, Félix, Vícar y Roquetas de Mar. A ello se suman 18 puntos de avituallamiento y una espectacular escena en la meta, que convierten a la prueba en un reto inolvidable", ha subrayado.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha resaltado el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, que ese día velan tanto por la seguridad como por el bienestar de los participantes. Para Martín, que "La Desértica celebra su séptima edición es síntoma del éxito de esta competición cada año cuenta con más seguidores".

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha expresado el "apoyo firme" del Gobierno andaluz con esta prueba, el cual se materializa en la colaboración económica de la Consejería de Cultura y Deporte, en la coordinación de los permisos necesarios de las distintas delegaciones territoriales, en el respaldo del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del EMA-112, de Protección Civil, así como en todas las gestiones realizadas desde la propia Delegación del Gobierno.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la capacidad organizativa tanto en medios humanos como materiales, el dispositivo de seguridad y, en definitiva, "el gran trabajo que lleva a cabo la Legión para que este espectacular evento deportivo", toda vez que ha mostrado su "satisfacción" por que Roquetas vuelva a ser meta de la prueba.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha opinado que la prueba "refuerza nuestro posicionamiento en este segmento" deportivo. Asimismo, ha valorado la MiniDesértica, que "se enmarca en nuestro objetivo de promocionar el hábito de la actividad física en todas las edades, en este caso los más pequeños, para que Almería brille como ciudad amable, saludable y sostenible".