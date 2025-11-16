El Teatro Apolo de Almería acoge el estreno andaluz de 'La memoria de las mariposas' en el marco de Fical

Proyección de la película 'La memoria de las mariposas' en el Teatro Apolo de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Apolo de Almería ha acogido este domingo el estreno en Andalucía de 'La memoria de las mariposas', la ópera prima de la directora Marta Viña que se adentra en la compleja relación entre una madre y su hija adoptada y que forma parte de la sección de pantalla de estrenos de cine del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La película se ha mostrado "sin recurrir a artificios y con una puesta en escena íntima que ha conectado con el público que ha llenado la sala", según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

Viña ha agradecido, antes de la proyección de cinta, "al festival y, por supuesto, a todos los que habéis acudido hoy para poder verla". La directora ha relatado que "para mí es una película muy sensible, que nace de la historia familiar de mi padre, pero a medida que iba escribiendo me di cuenta que hablaba sobre mí ya que hablo sobre la propia vida".

Por su parte, el distribuidor del largometraje, Javier Montero, ha explicado que "cuando nos llegó el proyecto, directamente nos enamoramos, fue una película muy complicada de rodar, con pocos medios, pero con mucho amor".

El productor de la misma, Hugo Serra, ha añadido que "justo hemos tenido, en estos últimos meses, suerte en los últimos festivales donde hemos participado, espero que disfrutemos hoy mutuamente, que de eso se trata, a través de estos festivales tan maravillosos".

SINOPSIS Y EQUIPO CREATIVO

'La memoria de las mariposas' cuenta la historia de María, una mujer que fue adoptada y que tuvo una infancia difícil. Aprendió a digerir sus vivencias y la realidad de haber sido adoptada a través de la mirada de Anne, su niña adoptiva.

Anne pasa ahora por el mismo proceso de integración en una familia, en la que también están Manel, el padre, y Gala, la hija natural. El proceso vital de todos ellos, marcado por las cuatro estaciones del año, se convierte en una "sanadora reflexión sobre la esencia del ser humano, la vida, la muerte y el paso del tiempo".

La película cuenta con las interpretaciones de Núria Florensa, Iván Massagué, Ingrid Escobar y Jana Parrilla, y se presenta en habla catalana con subtítulos en español. El montaje ha sido realizado por Marc Esteve mientras que la música ha corrido a cargo de Claudia Lively.

La película comparte equipo de producción con el filme 'La Boda', de Elena Furiase, la cual también se presentó durante la jornada del sábado en el marco de la XXIV edición de Fical.

La catalana Marta Viñas Bebís es la directora de 'La memoria de las mariposas', una película que ya ha recibido el premio 'Talent Emergent' al mejor lagrometraje en la 'Cerdanya Film Festival'. Antes de este trabajo, Viña ya dirigió el cortometraje 'Lia' en el año 2017.