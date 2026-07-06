La tercera edición del Rail Festival llenará de música Zurgena (Almería) durante este verano

Presentación del Rail Festival de Zurgena 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Zurgena han presentado la tercera edición del Rail Festival Zurgena 2026, una cita musical que volverá a convertir al municipio en uno de los puntos de encuentro cultural y festivo del verano en la provincia.

Esta edición se celebrará en el recinto La Estación de La Alfoquía y en la Plaza del Olmo con conciertos gratuitos, según ha recordado la institución provincial en una nota.

La programación arrancará el domingo 19 de julio en el Recinto La Estación de La Alfoquía con la actuación de Los Mojinos Escozíos, una de las bandas más reconocibles del rock festivo nacional, que celebran su 30 aniversario sobre los escenarios.

La segunda cita será en la Plaza del Olmo el jueves 27 de agosto con Bordón 4, formación histórica de la rumba española. El cartel se cerrará el domingo 30 de agosto con King África, referente de la música popular y festiva, también en la Plaza del Olmo.

La vicepresidenta y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que el Rail Festival de Zurgena "reúne todos los ingredientes para consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano almeriense".

"Esta propuesta sitúa a Zurgena, puerta oriental del Valle del Almanzora, en el mapa de los grandes eventos musicales de la provincia, con un cartel de primer nivel y una programación que crece cada año en calidad y repercusión", ha valorado.

La diputada provincial de Cultura ha subrayado que "iniciativas como esta son muy importantes porque acercan la música pop y rock de primer nivel a los municipios del interior y demuestran que nuestros pueblos también pueden convertirse en referentes de atracción cultural y de ocio".

Asimismo, ha incidido en que el festival se celebre en espacios con identidad propia, como la emblemática estación de ferrocarril de Zurgena, y que este año amplíe su presencia a otros enclaves del municipio como la Plaza del Olmo.

Morales ha felicitado al Ayuntamiento de Zurgena y a su alcalde, Domingo Trabalón, "por su apuesta decidida por la cultura como motor de desarrollo, convivencia y promoción del municipio", una felicitación que ha hecho extensiva a organizadores, patrocinadores, artistas y a todas las personas que hacen posible esta cita.

Además, ha invitado "a todos los almerienses y a quienes nos visitan durante el verano a reservar estas tres fechas y disfrutar del tercer Rail Festival de Zurgena".

Por su parte, el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, ha señalado que el Rail Festival "nació como un sueño que hace tres años parecía casi imposible para un municipio de menos de 3.000 habitantes", a la vez que ha agradecido el apoyo de la Diputación de Almería "por creer desde el primer momento en una apuesta valiente que ha permitido traer a Zurgena artistas de primer nivel y convertir este festival en una cita de referencia".

El primer edil de Zurgena ha recordado que, en sus dos primeras ediciones, el festival contó con grupos y artistas como Medina Azahara, La Guardia, Reincidentes y El Arrebato, si bien este año han querido "abrirlo más, llegar a todos los rincones del municipio y, especialmente, a los dos principales núcleos de población".

"La gran novedad de esta edición es que los conciertos serán gratuitos para que todos los vecinos de Zurgena, de la comarca del Almanzora y del Levante puedan disfrutar de música de primer nivel sin tener que desplazarse a la capital", ha explicado el regidor, quien ha estado acompañado del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zurgena, Antonio Segura.

El festival, que alcanza su tercera edición, consolida una programación para todos los públicos y con una clara vocación de dinamizar la vida cultural del municipio durante los meses estivales. La propuesta combina música en directo y el atractivo de un espacio singular como el antiguo entorno ferroviario de La Alfoquía.