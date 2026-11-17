El director de Fical, Enrique Iznaola, la actriz Hiba Abouk y el director de 'Tarántula', Tirso Calero, durante la presentación de la película en el festival almeriense - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido la presentación en primicia de 'Tarántula', el nuevo thriller psicológico dirigido por Tirso Calero y protagonizado por Hiba Abouk y Fele Martínez, cuyo estreno comercial está previsto para el primer trimestre de 2027.

La película se ha proyectado en la sección 'Pantalla Almería-Pantalla Estrenos', dedicada a acercar al público producciones cinematográficas antes de su llegada a las salas, según ha informado la organización del festival en una nota.

La sesión se ha celebrado este lunes, 16 de noviembre, en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA), donde la actriz Hiba Abouk y el director Tirso Calero han participado en un coloquio previo con el público para explicar algunas claves de la historia y sus personajes.

La película, de 73 minutos de duración, cuenta la historia de Sara, una exmodelo que ha perdido la vista como consecuencia de un accidente. Su vida cambia cuando, al regresar a su lujosa vivienda, descubre que un atracador ha entrado en su hogar y ha asesinado a su marido.

La trama convierte la vivienda en un escenario de amenaza en el que la pérdida de visión de Sara, la desorientación y la vulnerabilidad resultan "fundamentales" para el desarrollo de la historia.

Durante el coloquio, Abouk ha reconocido que 'Tarántula' ha supuesto "un reto interpretativo muy especial" para ella y ha explicado que deseaba regresar al cine después de varios años de trabajo en televisión con un personaje diferente a los que había interpretado hasta ahora.

"El rodaje ha sido muy intenso, concentrado en pocos días y en una única localización, pero el resultado ha merecido la pena", ha señalado la actriz, quien ha destacado la preparación que ha requerido su personaje.

En este sentido, Abouk ha afirmado que interpretar a Sara le ha exigido "una preparación a fondo y muchos ensayos, especialmente por el desafío de dar vida a una mujer que ha perdido la vista".

La intérprete también ha valorado la experiencia como "una oportunidad para explorar una faceta interpretativa distinta y regresar a la gran pantalla con un papel protagonista".

Por su parte, Calero ha explicado que la película parte de una obra teatral. "'Tarántula' es una película muy fiel a la obra de teatro original, pero hemos querido aprovechar todas las posibilidades que ofrece el lenguaje cinematográfico, desde los primeros planos hasta el uso de la Steadicam", ha indicado el cineasta.

El director ha definido la producción como "un thriller intenso, que se sostiene sobre las interpretaciones de sus tres protagonistas y que juega constantemente con el espectador, sin que sepa realmente qué va a suceder".

Calero también ha destacado la importancia de la localización elegida para el rodaje. "Encontramos una casa en un enclave montañoso de Navarra que acaba convirtiéndose en un personaje más de la historia", ha explicado.

Asimismo, ha reconocido su interés personal por presentar el largometraje en el certamen almeriense. "Para mí era un empeño personal traer esta película a Fical, un festival con el que mantengo una relación muy especial", ha asegurado.

Calero, que ha desarrollado su trayectoria como guionista y director, regresa al largometraje después de trabajos como 'Blockbuster' (2013).

La película, una producción española de 2026, cuenta también con la participación de Nuno Gallego, que completa el reparto principal junto a Abouk y Fele Martínez. Calero firma tanto la dirección como el guion, mientras que la producción corre a cargo de Carlos Guerrero, Pablo Cruz y Cristina Ruiz.

El equipo técnico incluye a Rafael Bolaños en la dirección de fotografía, Lisi Ordóñez en la dirección artística, Jerónimo Velasco en el montaje, David Fuentes y Pelayo Gutiérrez en el sonido y Carlos M. Jara en la música.