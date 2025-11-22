El thriller 'Tierra de nadie' se proyecta en el Teatro Apolo dentro de 'Fical recomienda'

Presentación de 'Tierra de nadie' antes de su proyección en el Teatro Apolo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha inaugurado este año una nueva sección dentro de la nutrida colección de actividades paralelas con 'Fical recomienda'; una iniciativa con la que se proyectan películas con un cierto recorrido pero que "tienen mucho y bueno con lo que disfrutar para el público".

El Teatro Apolo ha recibido la proyección de 'Tierra de nadie', una película dirigida por Albert Pintó y protagonizada por Luis Zahera, Karra Elejalde --quien fue premiado en la pasada edición del festival-- y Jesús Carroza.

El propio Carroza, junto a Paula Díaz y el actor almeriense Antonio Gómiz han estado presentes en la proyección y han recordado que "la película estuvo en la primera posición de más vistas cuando se estrenó y es un thriller con mucha acción a partir de la relación de tres amigos. Para nosotros fue un placer rodarla allí en las marismas de Cádiz y esperamos que la disfrutéis".

'Tierra de nadie' narra la historia de tres amigos: Mateo 'El Gallego', un heroico guardia civil; Juan 'El Arrantzale', un pescador convertido en narco por la mala suerte y en el paro; y Benito 'El Yeye', un resignado e inteligente depositario judicial siempre a medio camino entre la ley y la delincuencia.

Atrapados los tres entre el abandono de las instituciones, el violento e imparable ascenso del narco en la provincia y el peligroso aumento del descontento social. Tres amigos atrapados en un polvorín que pondrá a prueba su amistad. El traslado rutinario de un yate incautado a un peligroso cártel se convierte en una aventura entre la vida y la muerte.

La película se estrenó el pasado 15 de marzo en Málaga y llegó a los cines a finales del mismo mes. Se trata del quinto largometraje de su director, Albert Pintó, tras 'Matar a dios' (2017), 'Malasaña 32' (2020), Asylum, twisted horror and fantasy tales' (2020) y 'Nowhere' (2023). También ha firmado los cortometrajes 'Leaving New York' (2008), 'Lucille' (2010), 'Aún hay tiempo' (2014) y 'Una historia de amor' (2015) y otras tres series 'Sky Rojo' (2021), 'La casa de papel' (2021) y 'Berlín' (2023).