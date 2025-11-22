Publicado 22/11/2025 18:59

El thriller 'Tierra de nadie' se proyecta en el Teatro Apolo dentro de 'Fical recomienda'

Presentación de 'Tierra de nadie' antes de su proyección en el Teatro Apolo.
Presentación de 'Tierra de nadie' antes de su proyección en el Teatro Apolo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha inaugurado este año una nueva sección dentro de la nutrida colección de actividades paralelas con 'Fical recomienda'; una iniciativa con la que se proyectan películas con un cierto recorrido pero que "tienen mucho y bueno con lo que disfrutar para el público".

El Teatro Apolo ha recibido la proyección de 'Tierra de nadie', una película dirigida por Albert Pintó y protagonizada por Luis Zahera, Karra Elejalde --quien fue premiado en la pasada edición del festival-- y Jesús Carroza.

El propio Carroza, junto a Paula Díaz y el actor almeriense Antonio Gómiz han estado presentes en la proyección y han recordado que "la película estuvo en la primera posición de más vistas cuando se estrenó y es un thriller con mucha acción a partir de la relación de tres amigos. Para nosotros fue un placer rodarla allí en las marismas de Cádiz y esperamos que la disfrutéis".

'Tierra de nadie' narra la historia de tres amigos: Mateo 'El Gallego', un heroico guardia civil; Juan 'El Arrantzale', un pescador convertido en narco por la mala suerte y en el paro; y Benito 'El Yeye', un resignado e inteligente depositario judicial siempre a medio camino entre la ley y la delincuencia.

Atrapados los tres entre el abandono de las instituciones, el violento e imparable ascenso del narco en la provincia y el peligroso aumento del descontento social. Tres amigos atrapados en un polvorín que pondrá a prueba su amistad. El traslado rutinario de un yate incautado a un peligroso cártel se convierte en una aventura entre la vida y la muerte.

La película se estrenó el pasado 15 de marzo en Málaga y llegó a los cines a finales del mismo mes. Se trata del quinto largometraje de su director, Albert Pintó, tras 'Matar a dios' (2017), 'Malasaña 32' (2020), Asylum, twisted horror and fantasy tales' (2020) y 'Nowhere' (2023). También ha firmado los cortometrajes 'Leaving New York' (2008), 'Lucille' (2010), 'Aún hay tiempo' (2014) y 'Una historia de amor' (2015) y otras tres series 'Sky Rojo' (2021), 'La casa de papel' (2021) y 'Berlín' (2023).

