Una treintena de personas con discapacidad viaja a Toledo con 'Ecoturismo' de la Diputación de Almería y Verdiblanca

La diputada provincial de Turismo de Almería, María José Herrada, durante la despedida de los participantes en una nueva edición de 'Ecoturismo Activo' antes de su salida hacia Toledo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas con discapacidad ha partido este lunes rumbo a la provincia de Toledo para participar durante seis días en una nueva edición de 'Ecoturismo Activo'.

El programa, organizado por la Asociación Verdiblanca y apoyado por la Diputación de Almería, cumple 14 años y tiene el objetivo de garantizar el acceso de las personas participantes a experiencias de ocio y turismo en condiciones inclusivas, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Durante su estancia, el grupo combinará naturaleza, patrimonio, cultura, educación ambiental y convivencia, con actividades destinadas a favorecer su autonomía, el conocimiento del entorno y el disfrute del tiempo libre.

El programa incluye visitas y actividades en el Parque Nacional de Cabañeros, el casco histórico de Toledo, el Borril, el embalse de Guajaraz, salidas en 4x4 y una jornada en el parque temático de Puy du Fou.

Durante la despedida, la vicepresidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, María Mercedes Moreno, ha señalado que "lo mejor es comprobar que cada año están más emocionados. Siempre buscamos destinos diferentes y que descubran cosas nuevas".

"Para las familias es también muy importante, porque es una semana de respiro que dedican a ellas y preparar el nuevo inicio del curso que siempre supone un nuevo desafío", ha añadido.

Por su parte, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha destacado que "Verdiblanca es un ejemplo a seguir por cómo ayudan al resto de personas, cómo trabajan por la inclusión social y laboral; y en este caso por el ocio".

"Eso al final significa que hay una igualdad de oportunidades. 'Ecoturismo' de Verdiblanca y Diputación es una iniciativa que ilusiona durante todo el año; y se ve en los profesionales y voluntarios que hacen un trabajo extraordinario", ha subrayado.

La directora del Área Social de Verdiblanca, Verónica Navarro, ha explicado que, "además del beneficio directo para las personas participantes, 'Ecoturismo Activo' permite la desconexión de las tareas habituales y formar parte de una actividad pensada en ellas organizada de manera adaptada".

NATURALEZA, CULTURA Y CONVIVENCIA

El grupo tendrá su alojamiento en Cuerva, en un entorno natural próximo a los Montes de Toledo. Desde allí se desplazará a los distintos puntos incluidos en el programa de actividades.

La actividad cuenta con medidas de apoyo y accesibilidad, entre ellas transporte adaptado, seguro, pensión completa y acompañamiento de personal técnico y voluntario durante las actividades.

El programa se dirige a personas asociadas a Verdiblanca mayores de 18 años y con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y contempla también la participación de acompañantes cuando resulta necesario.

Para Verdiblanca, la iniciativa también permite apoyar a las familias que desempeñan diariamente labores de cuidado y acompañamiento.