Tres empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' exhiben la calidad de la 'Huerta de Europa' en Berlín

Representantes institucionales y empresariales brindan en el expositor de Biosabor durante la feria 'Fruit Logística' 2026 celebrada en Berlín (Alemania). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BERLÍN/ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Casi, Primaflor y Biosabor, integradas en la marca gourmet 'Sabores Almería', cuentan con espacio expositivo propio en la feria 'Fruit Logística' 2026 de Berlín (Alemania), donde muestran al mundo la calidad, el sabor y la salud que exporta cada día la 'Huerta de Europa'. Asimismo, otras empresas participan en las acciones de promoción y colaboran directamente con la marca.

Esta presencia "se sustenta en la sostenibilidad, la innovación, la investigación y la capacidad de adaptación que ha demostrado el agro de la provincia", que brillará hasta este viernes en el recinto Messe Berlín, según ha destacado la institución supramunicipal en una nota.

La delegación provincial que participa en esta edición de la feria alemana, encabezada por el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar y el diputado provincial Antonio Jesús Rodríguez, acompaña la propuesta de las empresas de la marca gourmet y pone en valor la oferta agroalimentaria almeriense en este foro internacional.

El vicepresidente ha resaltado la "inmensa labor" que realizan estas empresas y los representantes almerienses en Berlín por formar parte de un sector "que es fundamental para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Almería".

"Para 'Sabores Almería' es un orgullo contar con empresas que están posicionadas a nivel mundial por la seguridad alimentaria, el sabor y la salud que exportan cada día. No hay mejor garante de la calidad que atesora nuestra marca gourmet que su trabajo y la excelencia de sus productos frescos que exportan a toda Europa", ha expresado.

En este sentido, Escobar ha señalado que "no hay mejor embajador de la marca que el sector hortofrutícola". "Son muy importantes las sinergias que se generan al contar con grandes marcas de reconocido prestigio a nivel europeo junto a pequeñas compañías de tradición familiar que están arraigadas en el interior", ha añadido.

Un año más, la imagen de 'Sabores Almería' está presente en esta edición de 'Fruit Logística' a través de diferentes soportes publicitarios desde los que se difunde su imagen en este foro agrícola internacional.

Escobar ha subrayado el compromiso de la institución provincial con el sector agrícola de la provincia, ya que "es nuestro principal sector del tejido productivo almeriense y desde la Diputación estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a los hombres y mujeres que han logrado el liderazgo mundial de Almería en materia agrícola".

Asimismo, el vicepresidente ha recordado el trabajo que realiza la Diputación Provincial en defensa del sector y como apoyo directo a su actividad. "Además de nuestra gran plataforma de promoción que supone 'Sabores Almería', también tenemos activas las inversiones del Plan de Caminos Municipales, la apuesta por la higiene rural y la constante inversión en infraestructuras hídricas", ha indicado.

En cuanto al Plan de Caminos puesto en marcha por la Diputación para el actual mandato 2024-27, Escobar ha señalado que se trata del plan más inversor de la historia de la institución, ya que ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos 14 millones de euros de inversión para modernizar y mejorar estas vías que son "fundamentales" para la comunicación y el transporte de las mercancías que salen a toda Europa de los invernaderos almerienses.