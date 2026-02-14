La UNED acoge las VIII Jornadas Laborales sobre procedimiento concursal

VIII Jornadas Laborales sobrfe procedimiento concursal celebradas en la UNED Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, en colaboración con UNED de Almería y el Colegio de Graduados Sociales de Almería, ha celebrado las VIII Jornadas Laborales centradas en el procedimiento concursal en el ámbito de la jurisdicción social y mercantil, celebradas en el salón de actos del centro asociado de la UNED.

En el acto de inauguración ha participado la diputada provincial de Recursos Humanos, María del Mar López, el coordinador de las jornadas, Fernando Brea, y la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala, según ha explicado la Diputación en una nota.

López ha destacado durante la apertura que estas jornadas "se han consolidado como un referente imprescindible para el debate jurídico en nuestra provincia" y ha subrayado el papel estratégico de la UNED como herramienta para igualar oportunidades, afrontar el reto demográfico y vertebrar el territorio.

En este sentido, la diputada ha valorado que "la UNED permite a muchas personas acceder a estudios de calidad desde cualquier punto de la provincia, haciendo realidad sus proyectos personales y profesionales", al tiempo que ha señalado que este foro "contribuye a analizar la realidad laboral y las necesidades de las microempresas, auténtico motor de la economía almeriense".

Por su parte, el coordinador de las jornadas ha explicado que esta octava edición se desarrolla en el marco de las actividades culturales de la UNED y en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales, con el objetivo de actualizar la formación de los profesionales en materia concursal.

El programa incluye dos ponencias especializadas a cargo de Marta Aragón, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, y Ana María Orellana, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Brea ha señalado que estas jornadas permiten "mejorar la capacitación técnica de los graduados sociales y profesionales del sector, garantizando una mejor atención a empresas y trabajadores en un contexto normativo cada vez más complejo".

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería ha resaltado que este encuentro llega en un momento clave, marcado por la aplicación de la nueva normativa sobre concursos de acreedores en microempresas. "Hablamos de una ley que afecta directamente al 90 por ciento del tejido productivo español, compuesto por empresas de menos de diez trabajadores", ha indicado.

Ayala ha añadido que estas jornadas facilitan la resolución de dudas, reducen incidencias en la tramitación de expedientes y contribuyen a acortar los plazos de resolución judicial, "siempre en beneficio de los administrados y del buen funcionamiento de la administración".

Las VIII Jornadas Laborales se han desarrollado en formato presencial, con un programa diseñado para ofrecer una visión práctica y actualizada del nuevo procedimiento concursal en el ámbito de las microempresas.

La jornada comenzó con la acreditación de los participantes, seguida del acto inaugural y de una primera ponencia centrada en la aplicación de la Ley 16/2022, impartida por la magistrada Marta Aragón, especialista en materia mercantil.

Tras la pausa-café, el programa continúo con una segunda conferencia dedicada a las incidencias del procedimiento concursal en la jurisdicción de lo Social, a cargo de la magistrada Ana María Orellana, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Este bloque final permitió abordar los principales retos jurídicos y prácticos que afrontan los profesionales, cerrando unas jornadas orientadas a mejorar la calidad del asesoramiento, agilizar los procedimientos y reforzar la seguridad jurídica en el ámbito empresarial.