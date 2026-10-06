Unicaja Costa de Almería recibe este miércoles al Benfica en el Torneo Internacional de Voleibol 'Almería Activa'

Presentación del Torneo Internacional de Voleibol 'Almería Activa', que se celebrará en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Moisés Ruiz de Almería acogerá este miércoles, 7 de octubre, a las 20,00 horas, el Torneo Internacional de Voleibol 'Almería Activa', en el que Unicaja Costa de Almería se medirá al SL Benfica en la presentación del equipo ante su afición y en su primer partido en casa de la temporada. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Antes del partido se rendirá homenaje al árbitro almeriense Samuel Uclés, fallecido de forma repentina el pasado mes de mayo. El homenaje ocupará los prolegómenos del encuentro, "dándose testimonio de que su huella en el voleibol de la provincia, de Andalucía y de España es indeleble".

Así lo ha destacado Pablo Martínez, presidente ahorrador, en una nota, quien ha señalado que el voleibol de la provincia, de Andalucía y de España "le recordará siempre".

La diputada de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha invitado a los aficionados a acudir al pabellón y ha destacado la presencia del conjunto portugués. "Vamos a tener en Almería a un club como el Benfica, uno de los grandes de Europa, en un partido de gran nivel y con entrada gratuita", ha señalado.

Cruz ha recordado, además, que la cita supondrá el debut de Unicaja Costa de Almería ante su afición. "Será la noche de la presentación del equipo ante la afición verde, y el mejor modo de empezar la temporada es hacerlo en casa y arropados", ha afirmado.

Asimismo, sobre el homenaje a Samuel Uclés, ha señalado que será "un momento de recuerdo y de cariño para alguien que formó parte de la familia del deporte almeriense".

El choque será dirigido por Susana Trigo y los hermanos Juan Antonio y Francisco Javier Pedrosa. Los abonados de Unicaja Costa de Almería podrán recoger el paquete de bienvenida de la temporada 2026/27 incluido en su abono.

El encuentro llegará diez días antes del comienzo de la Superliga, en la que Unicaja Costa de Almería debutará en casa ante Grupo Herce Soria.

Por su parte, el Benfica inicia una nueva etapa con el técnico griego Sakis Psarras y cuenta con cinco incorporaciones: el opuesto brasileño Abouba Dramé, el colocador estadounidense Zach Solomon, los centrales Guilherme Menezes, de Portugal, y Twan Wiltenburg, de Países Bajos, y el receptor puertorriqueño Pelegrín Vargas, conocido en la Superliga tras su paso por Soria.