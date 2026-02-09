La Universidad de Almería reúne a expertos en ciberdefensa y seguridad nacional en sus II Jornadas de Ciberseguridad

Representantes institucionales y responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad posan durante la inauguración de las Jornadas en la UAL. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha inaugurado este lunes las II Jornadas de Ciberseguridad: Ciberdefensa y Seguridad Nacional, un evento que lunes y martes convierte al campus almeriense en el epicentro del debate sobre la protección de la esfera digital.

En la mesa inaugural ha participado una nutrida representación institucional, lo que, según ha puesto de relieve la Diputación Provincial en una nota, "refleja que la seguridad nacional es un compromiso colectivo". Durante su intervención, el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha destacado "la vulnerabilidad del escenario internacional actual".

"En el contexto geopolítico actual, donde el ciberespacio ha borrado las fronteras entre países, las infraestructuras, y entre ellas las consideradas críticas, están expuestas a ataques, a veces con un sorprendente grado de facilidad. De manera que cualquier grupo, en cualquier lugar, puede, con solo un teclado, actuar contra estados o corporaciones, complicando de manera extrema la labor de defensa", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la apuesta de la UAL para hacer frente a esta problemática con la puesta en marcha este curso del Grado de IA y Ciberseguridad y la importancia de la colaboración institucional.

"Compartir conocimiento y divulgarlo permite identificar riesgos, plantear estrategias para atajarlos y diseñar herramientas que permitan a empresas, personas e instituciones prevenir, en la mayor medida posible, ser víctimas de ciberdelitos. Hay que confiar en la eficacia de la cooperación a la hora de poner límites a la cibercriminalidad, y hay que fortalecer a la sociedad frente a las amenazas digitales", ha expresado Céspedes.

Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha trasladado que la futura Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Activa), actualmente en tramitación en el Parlamento andaluz, permitirá dotar al tejido productivo de nuevas herramientas de innovación abierta.

Entre ellas se encuentran las Unidades de Innovación Abierta, destinadas a reforzar la conexión entre empresas, universidades y centros tecnológicos en el ámbito de la Defensa y la seguridad y en otros sectores estratégicos para la región.

Además, durante su intervención, Gómez Villamandos ha destacado la "idoneidad" de que estas jornadas se celebren en Almería, una provincia que "se encuentra en una posición estratégica para captar nuevos proyectos de la industria de Defensa y seguridad", gracias a su cercanía al Mediterráneo, a la presencia de unidades militares de alto nivel y a la experiencia acumulada de su tejido industrial y tecnológico.

El diputado provincial de Digitalización de Almería, Álvaro Izquierdo, ha destacado que "desde la Diputación estamos formando a técnicos municipales en prevención y respuesta ante amenazas digitales, con el objetivo de igualar oportunidades entre todos los almerienses, reforzar la protección de los servicios públicos y crear entornos digitales seguros y fiables para la ciudadanía".

Además, Izquierdo ha destacado que "es un honor dar la bienvenida a un foro de referencia que reúne a expertos, instituciones y ciudadanos para afrontar los retos de un entorno digital cada vez más complejo y desafiante. Desde la Diputación seguimos mejorando nuestros sistemas tecnológicos y fortaleciendo la capacitación de nuestros profesionales".

Por su parte, el subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, ha indicado que "proteger a la sociedad española y mantener la paz y seguridad requiere inexcusablemente de inversión en ciberdefensa".

"Ya que solo invirtiendo en ciberdefensa podremos conseguir la formación y perfeccionamiento que requiere nuestro personal, la necesaria preparación de nuestras unidades militares y la I+D+i de sistemas que nos proporcionen la imprescindible Soberanía Tecnológica Nacional en el ámbito ciberespacial", ha añadido.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Antonio Carvajal, ha destacado "su apuesta firme en la lucha contra la ciberdelincuencia" y ha identificado un aumento de estafas 'online', así como la importancia de su estructura especializada --UOPJ, Edite y Equipos--.

Asimismo, ha recordado que "es esencial presentar denuncia de inmediato ,también mediante medios telemáticos, para facilitar el bloqueo rápido del dinero sustraído".

La vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno, Raquel Contreras, ha puesto en valor el trabajo que el Gobierno de España realiza a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entre cuyos servicios destaca el 017, un teléfono que atiende cada mes a más de 10.000 personas víctimas de problemas de ciberseguridad.

Las jornadas se articulan en torno a dos ejes, seguridad militar y civil, que se desarrollan de forma simultánea en el Paraninfo y en la Sala de Grados del Paraninfo. Ambos contarán con ponentes de máximo nivel.

El eje de seguridad militar, celebrado en el Paraninfo, cuenta con la participación de organismos de prestigio como el Mando Conjunto del Ciberespacio, con ponentes como la sargento Alejandra Vicens y el capitán de fragata Enrique Pérez de Tena, la Brigada de La Legión y el CCN/CNI. También intervienen expertos internacionales como Pedro Sánchez Cordero y Yago Jesús, junto a empresas líderes como Kaspersky, Splunk y S2 Grupo.

La Sala de Grados ofrece un itinerario enfocado en la persecución judicial del ciberdelito, con la presencia del inspector Alejandro López Arqueros, jefe del grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Almería, y del capitán de la Guardia Civil Daniel Pozo, experto en malware y amenazas.

También participará Pedro Gómez, gerente de Servicios Globales de Chainalysis en MED, que cuenta con una experiencia previa de 14 años en la Policía Nacional como experto en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, intervendrán la abogada Ofelia Tejerina y el organizador de las jornadas, José Antonio Álvarez Bermejo.

Este martes continuarán las charlas con Agustín Solís, de zScaler; Andrés Ramírez, experto en ciberseguridad y desarrollador en Google; Miguel Ángel Moreno, ingeniero especializado en venta consultiva de servicios IT y Ciberseguridad, Comptia Security; y Miguel Ángel de Castro, de Crowdstrike, representante de T-Systems y de Darktrace.

También participarán Lucas Alados Linares, de Microsoft; Iván Portillo, de Vodafone; Mateo Sánchez Miguel, de Orange; Francisco Guillén, de Medgaz; Antonio Guerrero, de Grupo Trevenque; Javier Carrillo García, de Setesur; Andrés Calvo Torrús, de Telefónica, y José Manuel Tellado, de Fibratel.

Por último, intervendrá Patricio García Avendaño, becario de investigación en la Universidad de Almería, que actualmente desarrolla su trabajo en el Ciberhub de la Universidad y se centra en temas avanzados sobre ransomware, desde plataformas móviles a sistemas industriales.

TALENTO JOVEN Y RETOS PRÁCTICOS

Este martes el protagonismo se trasladará a los estudiantes de IES y Universidad, que podrán participar en tres retos prácticos con premios de hasta 2.000 euros.

El primero de ellos es 'A la caza del lobo solitario: Análisis forense de dispositivos de un terrorista'; el segundo taller es 'Ataque de Ransomware: Detección y análisis de una amenaza activa' y el último, 'Ciberdelito: Defensa de una empresa online y captura de "banderas"'. Los talleres se desarrollarán en el Aulario 5 y en ellos se les pondrá a prueba en temas de defensa.

Estas jornadas, impulsadas por el profesor José Antonio Álvarez Bermejo y el Ciberhub de la UAL, cuentan con el respaldo de la Diputación de Almería, Guardia Civil, Policía Nacional y empresas como Cosentino, Splunk y Telefónica, bajo la financiación de los fondos Next Generation EU.