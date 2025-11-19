Los valores universales de la película 'Leo & Lou' se muestran al público familiar a través de Fical

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Carlos Solano ha presentado este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su película 'Leo & Lou', una 'road movie' destinada al público familiar en la que se, bajo una aventura tierna y divertida, se plasman valores universales.

La cinta, que compite en el certamen nacional de largometrales 'Ópera prima', supone una "invitación a alejarse de los tiempos modernos del estrés y el individualismo" y adentrarse en aspectos como "la ternura, la amistad, las ganas de aventura" bajo un tono de comedia.

Solano, que coescribe el guion junto a Carlos C. Tomé, ha dado a conocer el fil acompañado de una de sus productoras, Miriam Rodríguez, y de la propia protagonista, Julia Sulleiro.

"Es una película que interpela al público adulto pero que también está hecha para que los niños lo pasen bien, que después puedan comentar en casa los valores y que hace pensar", ha explicado.

En este sentido, ha narrado sus primeros recuerdos sobre el cine, cuando acudía a las sesiones acompañado por sus padres, tíos y primos mayores. "La película tiene esa esencia, tiene distintas capas de lectura que está haciendo que en el cine la gente se emocione, ría o llore, y en muchos casos aplaudiendo al final de la proyección", ha valorado.

Por su parte, la joven intérprete ha admitido que su trabajo "ha sido una experiencia muy enriquecedora porque es una película muy especial". "Cuando estás dentro te das cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás para hacer una película tan versátil. Ha sido muy divertido", ha dicho.

La actriz también ha destacado el papel de su compañero Isak Férriz, "que además de un gran actor es muy buena persona, me ha ayudado en todo momento, e hicimos ese vínculo que necesitan los personajes".

"En estos tiempos oscuros y sombríos que vivimos, hemos buscado hacer una película que hace que el corazón lata más calentito y con alma, que la gente salga del cine con más vitalidad y energía y creo que ese resultado se ha conseguido, cuidando además el atractivo visual", ha añadido.

El reparto se completa con Manuel Manquiña y Marta Larralde y cuenta con la colaboración especial de María Pujalte y Maggie Civantos. El film se estrenó con éxito en la Seminci en Valladolid, abrió en Tallín y obtuvo el premio especial del jurado en Mar del Plata por su "carácter reconfortante y amable".