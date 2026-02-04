Vera (Almería) acoge este año cuatro charlas empresariales para abordar los grandes retos de las pequeñas ciudades

Presentación del ciclo de encuentros 'Vera Future Talks'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El Auditorio Ciudad de Vera (Almería) acogerá a lo largo de 2026 el ciclo pionero de encuentros empresariales 'Vera Future Talks: cómo las pequeñas ciudades se adaptan a los grandes cambios', una iniciativa articulada en cuatro charlas que abordará desafíos económicos y sociales y reunirá a referentes nacionales.

El programa forma parte del proyecto 'Vera, Ciudad de Teletrabajo' y se centrará en cuestiones como el liderazgo, la transformación digital, la expansión comercial y la cultura organizacional, con el objetivo de "situar a Vera como sede de uno de los programas anuales de conferencias y 'mentoring' empresarial más destacados de España", según ha señalado la Diputación Provincial en una nota.

La presentación se ha celebrado en el edificio Casa Orozco, nuevo espacio administrativo y empresarial de referencia para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico en la provincia de Almería.

En el acto, además del alcalde de Vera, Alfonso García, y la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, también ha participado Laura Navarro Ros, manager del proyecto 'The Work Club', un centro de negocios integrado en un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Vera para impulsar la actividad económica, la colaboración empresarial y la atracción de talento en el municipio.

El alcalde de Vera ha señalado que "nuestro objetivo es impulsar el talento, la formación y la colaboración empresarial tanto en nuestro municipio como en toda la provincia" y ha destacado que, con la puesta en marcha de este ciclo de charlas, Vera "reafirma su compromiso con la modernización, la innovación y el emprendimiento".

García ha subrayado que "'Vera Future Talks' es un activo más dentro del esfuerzo que venimos realizando desde 2021 para consolidar a Vera como Ciudad de Teletrabajo, un proyecto nacido para el impulso de la economía, la atracción y retención de talento e inversión en nuestro municipio".

Por su parte, la diputada provincial de Emprendimiento ha subrayado que "'Vera Future Talks' nace con una idea clara y ambiciosa: reflexionar sobre cómo las pequeñas y medianas ciudades pueden adaptarse y liderar las grandes transformaciones".

En este sentido, Álvarez ha señalado que "hablar de futuro desde Vera con visión estratégica, talento y capacidad de atracción es una magnífica noticia no solo para este municipio, sino para toda la provincia de Almería", al situar a la localidad como un referente en pensamiento, aprendizaje e innovación.

Asimismo, ha resaltado el "alto nivel" de los ponentes y la integración del programa en el proyecto 'Vera, Ciudad de Teletrabajo', así como el respaldo de la Diputación al emprendimiento y al trabajo autónomo.

"Apostamos por acompañar a quienes deciden poner en marcha o consolidar su proyecto profesional con formación, asesoramiento y espacios como este gran 'coworking', pensado para conectar ideas, proyectos y personas", ha afirmado, para reafirmar "el compromiso provincial con los municipios que apuestan por el desarrollo y la innovación".

PONENTES

El ciclo de charlas, que se desarrollará en el Auditorio Ciudad de Vera con acceso gratuito, comenzará el 12 de febrero con Toni Nadal, quien impartirá la ponencia titulada 'El futuro no se construye esperando que las cosas cambien, sino trabajando cada día para que cambien'.

Referente en liderazgo, cultura del esfuerzo y mentalidad, Nadal compartirá valores universales aplicables a personas, organizaciones y territorios, así como una visión a largo plazo para el desarrollo de la provincia.

El 23 de abril será el turno de Laureano Turienzo, experto internacional en retail, transformación digital y experiencia de cliente, quien presentará la charla 'El comercio no muere: se transforma cuando entiende a su entorno'.

Su intervención se centrará en cómo construir ciudades vivas y digitales, digitalizar sin deshumanizar y fortalecer el comercio local y la vida urbana como "motor económico y social".

El 16 de octubre intervendrá Pau García-Milà, cofundador de Domestic Data Streamers y referente en innovación, datos, creatividad y tecnología, con una ponencia que reflexionará sobre 'Ciudades inteligentes por su tecnología y su capacidad de escuchar, interpretar y decidir mejor'. Defenderá que "la creatividad es la mejor herramienta para comprender la complejidad del mundo actual".

El ciclo concluirá el 3 de diciembre con Elsa Punset, divulgadora en bienestar emocional, psicología aplicada y desarrollo humano, con la charla 'La tecnología solo tiene sentido si mejora nuestra vida cotidiana', centrada en el bienestar, la inteligencia emocional y la construcción de ciudades más humanas.