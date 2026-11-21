El actor William Levy, junto a su hija, la también actriz Kailey Levy, durante la presentación de la película 'Bajo un fuego' en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor cubano William Levy ha regresado este sábado al Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con el estreno mundial de 'Bajo un fuego', la nueva película dirigida por Martín Cuervo, que protagoniza junto a Adriana Torrebejano y en la que también participa su hija Kailey Levy.

Según ha detallado la organización del festival en una nota, la cinta recupera a los personajes de 'Bajo un volcán' (2025) y los enfrenta a una nueva catástrofe, esta vez un incendio fuera de control.

La producción se ha presentado dentro de la sección 'Pantalla Estrenos de Cine' de la XXV edición del certamen, en una rueda de prensa que ha contado con la participación del director Martín Cuervo, de los actores William Levy, Adriana Torrebejano y Kailey Levy y del productor Eduardo Campoy, quienes han abordado las claves de la película, las experiencias del rodaje en Canarias y su proyección internacional.

La historia transcurre un año después de la erupción del volcán de Garachico, cuando el equipo del capitán Torres permanece de guardia en la base a la espera de una nueva misión.

Mientras la teniente Salamero y el cabo López intentan ayudar a su superior a superar su ruptura sentimental con la doctora Melián, un incendio fuera de control obliga al equipo a intervenir.

A esta nueva emergencia se suma la inesperada aparición de un amor del pasado que podría transformar la vida del capitán, en una trama que combina las secuencias de acción con los conflictos sentimentales y las relaciones personales de los protagonistas.

El productor Eduardo Campoy ha explicado que la decisión de continuar la historia surgió del interés por "seguir explorando unos personajes que habían adquirido una identidad propia durante la primera entrega".

En este sentido, ha señalado que el equipo quería recuperar al capitán Torres y a la teniente Salamero para descubrir nuevas facetas de su vida cotidiana y desarrollar las relaciones iniciadas en 'Bajo un volcán'.

Por su parte, Adriana Torrebejano ha reconocido que durante el rodaje de la primera entrega ya surgieron ideas sobre posibles continuaciones y ha destacado la posibilidad de desarrollar la amistad entre ambos personajes.

"Para mí como actriz es un regalo", ha afirmado sobre la posibilidad de recuperar a su personaje, conocer su evolución y volver a trabajar con un equipo con el que mantiene una estrecha relación profesional.

Durante su intervención, el actor cubano, que también participa como productor, ha destacado el cariño con el que se ha desarrollado el proyecto y su satisfacción por volver a interpretar a un personaje cuya historia todavía ofrece nuevas posibilidades.

Su hija Kailey Levy también ha intervenido en la rueda de prensa para compartir su experiencia en su primera película junto a su padre.

"Estoy muy contenta de hacer mi primera película con ustedes y con mi papá. Aprendí mucho", ha señalado la joven actriz, que ha valorado la oportunidad de trabajar con profesionales de la industria cinematográfica.

UN RODAJE EN CANARIAS CON LA COLABORACIÓN DE LA UME

Martín Cuervo ha explicado que el rodaje se desarrolló durante aproximadamente seis semanas en Canarias, donde el equipo contó con la colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El director ha destacado las posibilidades visuales de los paisajes canarios y "la complejidad técnica" de las secuencias de acción, así como el asesoramiento de los militares para conocer de cerca los procedimientos y la organización de los equipos que actúan en este tipo de emergencias.

Los efectivos también colaboraron en la preparación de algunos espacios de rodaje y el equipo cinematográfico tuvo la oportunidad de trabajar con medios vinculados al Ejército, incluido un helicóptero, para aportar "realismo" a las secuencias de acción.

PRODUCCIÓN CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El equipo ha destacado que la trayectoria de William Levy y su reconocimiento entre el público latinoamericano favorecen el interés de productores, cadenas y plataformas de distintos mercados por películas realizadas en España, especialmente por aquellas que pueden encontrar espectadores en América Latina.

El reparto reúne a William Levy, Adriana Torrebejano, Claudia Álvarez, Elia Galera, Antón Lofer, Kailey Levy, Santi López y Rubén Bernal, en un elenco que combina distintas generaciones y trayectorias interpretativas.

'Bajo un fuego' cuenta con un guion firmado por Martín Cuervo y Laura Reviejo, mientras que la producción corre a cargo de Raúl Berdonés, Pablo Jimeno y Eduardo Campoy.

Cuervo, que comenzó su trayectoria cinematográfica con varios cortometrajes, debutó en el largometraje con '¿Con quién viajas?' (2021). Posteriormente ha dirigido 'Todos lo hacen' (2022), 'La bandera' (2024), '¿Quién es quién?' (2024), 'Bajo un volcán' (2025) y 'Coartadas' (2025).

Con este estreno mundial, Fical ha incorporado una nueva producción a su programación de 'Pantalla Estrenos de Cine', una sección que permite acercar películas al público y favorecer el encuentro entre sus protagonistas y los espectadores.