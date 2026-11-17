Inauguración del XI Congreso de Historia de la Transición celebrado en la sede de la UNED de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de la Historia de la Transición, organizado conjuntamente por el Grupo de Investigación Estudios del Tiempo Presente de la UAL y la Asociación de Historiadores del Presente, ha inaugurado este martes su undécima edición dedicada al papel de las manifestaciones culturales en el proceso de democratización en España.

La cita de carácter bienal aborda la conquista de la democracia desde la cultura en una edición a la que se han sumado el centro asociado de la UNED, la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Almería y el centro de investigación Comunicación y Sociedad (CySoc).

Según ha explicado la Diputación en una nota, el congreso abordará hasta el próximo viernes el peso en la transformación social de las obras literarias, las representaciones teatrales, la producción cinematográfica, los conciertos con canciones reivindicativas, las radios libres o de los congresos temáticos.

El programa se ha planteado en torno a cinco sesiones de debate con reconocidos especialistas: 'Cultura y democracia', 'Difusión y debate cultural', 'Literatura para la libertad', 'Cine y cambio político' y 'Música para la reivindicación'. Las comunicaciones presentadas se han agrupado en nueve mesas temáticas, que a su vez son distribuidas en tres sesiones paralelas en las que intervendrán dos coordinadores y los comunicantes que han enviado su trabajo.

Como colofón, el congreso se cerrará el viernes a las 20,00 horas con un evento práctico, el concierto 'Canciones para la libertad', interpretado por Joaquín Martínez Cortés 'Chipo', Antonio Pérez Montoya y César Maldonado.

El director del Congreso, el catedrático Rafael Quirosa, ha incidido en la transición como un periodo "crucial" de la historia del país que "contribuye a comprender muy bien el presente que vivimos" puesto que "la democracia no vino sólo por la decisión de determinadas personas, sino por el impulso de la ciudadanía".

En esta línea, ha señalado que son diversos los factores y actores que, desde múltiples facetas, contribuyeron a alcanzar la democracia en el país. "Los movimientos sociales, el mundo de la cultura, los partidos políticos, la oposición... toda una serie de actores ha sido la que ha contribuido a lograrlo", ha enumerado.

En esta edición, además de los ponentes, hay casi 80 trabajos de investigación en formato comunicación, que se han editado en un libro y que ayudará también a profundizar en el proceso de cambio desde la dictadura.

Con ello, ha enfatizado la idea de que "sin libertad no hay cultura, y sin cultura es difícil que haya libertad" por lo que "los movimientos culturales de todo tipo desempeñaron un papel decisivo en que la democracia regresara a España y en que las libertades quedaran asentadas".

El rector de la Universidad de Almería, José J. Céspedes, ha abierto el acto y ha agradecido al comité organizador y a los investigadores su trabajo en el marco de un congreso que se celebra cuando hace 50 años que la ciudadanía "asistió con esperanza a la aprobación en las Cortes de una ley que iba a cambiar definitivamente el perfil sombrío de este país para hacerlo más luminoso, libre, culto y próspero".

"Mirar al proceso de democratización desde la perspectiva de los movimientos y las manifestaciones culturales que explosionaron es apasionante e imprescindible", ha valorado el rector, quien ha reconocido "la capacidad de la cultura para transformar pensamientos y actitudes, para movilizar y para hacer avanzar a las sociedades, para hacernos más libres y para hacernos mejores".

Por su parte, la subdelegada de Gobierno en funciones, Loly Cruz, también ha destacado el papel que desempeñó la cultura en el camino hacia la democracia y ha recordado que escritores, músicos, cineastas, periodistas y artistas "se atrevieron a ensanchar los estrechos márgenes de libertad de la época".

Asimismo, para la diputada provincial María del Mar López, este congreso es una muestra de la "fluida relación institucional" de la UNED con la sociedad y con la Universidad de Almería, al tiempo que ha valorado la temática de un congreso que ve "crucial" para "entender el pasado" y así "proteger lo que con tanto esfuerzo hemos construido entre todos".

La directora del Centro Asociado de la UNED en Almería, María del Carmen Pérez, ha reconocido que este congreso es una "referencia" y se ha mostrado "satisfecha" de "tener tanto a alumnos como a investigadores referentes a nivel nacional que dan a conocer durante estos días sus investigaciones".