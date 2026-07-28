La XI Travesía de la Isla reúne este fin de semana a 500 nadadores en San Juan de los Terreros (Almería)

Presentación de la XI Travesía de la Isla de San Juan de los Terreros en el Ayuntamiento de Pulpí (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

PULPÍ (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La XI Travesía de la Isla de San Juan de los Terreros se celebrará este fin de semana, los días 1 y 2 de agosto, en Pulpí (Almería), tras haberse agotado las 500 plazas disponibles en una edición integrada en la Copa de España de Aguas Abiertas y que será, además, la final del Campeonato Regional de Murcia de Aguas Abiertas.

El Ayuntamiento de Pulpí, la Diputación de Almería y el Club de Natación Pulpí han presentado este martes en el Consistorio pulpileño la nueva edición de la prueba, que contará con nadadores de la provincia y la comarca, así como con participantes de ámbito nacional e internacional.

La competición buscará potenciar uno de los enclaves naturales más destacados para la celebración de pruebas de aguas abiertas, según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

La diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado que la travesía se ha incorporado este año al Programa Almería Activa, lo que "muestra el potencial" de la institución provincial para apostar por el turismo deportivo en los ámbitos provincial, nacional e internacional.

Asimismo, ha calificado la travesía como una prueba de "gran calado" que se desarrolla en "un enclave único del levante y de la costa almeriense", y ha resaltado la apuesta de la Diputación por el deporte, el turismo y la gastronomía.

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha remarcado "la gran presencia del deporte en el municipio gracias a la colaboración constante de Diputación de Almería". García ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar del deporte y de esta "travesía mágica por la costa" pulpileña.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pulpí, Juan Antonio Navarro, ha afirmado que la Travesía de San Juan de los Terreros "no es una competición más" y que se ha consolidado "con méritos propios como la auténtica prueba reina del deporte estival" en la costa del municipio.

Navarro ha señalado que cada verano atletas y aficionados a la natación en aguas abiertas marcan esta cita en sus calendarios y ha mostrado su "orgullo" por que las playas de Pulpí se conviertan en el escenario de una competición que "aúna esfuerzo, deportividad y promoción turística".

El presidente del Club de Natación Pulpí y organizador del evento, Cristian García, ha detallado que "se han agotado las 500 plazas disponibles de inscripciones", lo que supone, según ha indicado, una nueva muestra del éxito de la prueba.

García ha destacado la participación de numerosos nadadores de la Región de Murcia y ha considerado "todo un orgullo" que la travesía sea la final del Campeonato Regional de Murcia de Aguas Abiertas y que la Federación de Natación de la Región de Murcia (FNRM) haya elegido San Juan de los Terreros como sede.

PROGRAMACIÓN

La travesía tendrá un componente solidario, ya que parte de la recaudación se destinará al refuerzo del Hospital Carmelo, situado en Chókwè, Mozambique.

El delegado de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Carmona, ha explicado que este es "el primer proyecto de la Fundación Vicente Ferrer en África tras más de 50 años de trabajo junto a los colectivos más vulnerables de la India rural".

La programación deportiva comenzará el domingo a las 9,00 horas desde la playa Mar Serana de San Juan de los Terreros con la denominada 'Prueba Reina' de la Copa de España de Aguas Abiertas, que tendrá un recorrido de 4,5 kilómetros.

A continuación, a las 10,30 horas, se celebrará la prueba Open de 1.500 metros, mientras que a las 11,00 y a las 11,30 horas tendrán lugar las dos modalidades dirigidas a menores: una prueba junior de 800 metros y otra infantil de 300 metros. Ambas se han diseñado para incentivar y fomentar la participación de los jóvenes deportistas.