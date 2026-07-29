La XIII edición del Juerga's Rock reúne del 5 al 8 de agosto en Adra (Almería) a más de 30 grupos

Presentación de la XIII edición del Juerga's Rock en el Patio del Mandarino de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición del Juerga's Rock 'El Festival de la Resistencia' reunirá del 5 al 8 de agosto en la playa de El Censo de Adra (Almería) a más de 30 grupos de punk, rock, ska y otros estilos alternativos, con artistas como Evaristo, Sanguijuelas del Guadiana, Celtas Cortos, Eskorzo y Pendulum Live, en una cita que espera superar los 50.000 asistentes.

El festival comenzará a las 17,30 horas y mantendrá su apuesta por el espacio 'Agustico', que ofrecerá conciertos gratuitos para dar visibilidad a grupos emergentes. Además, los menores de 12 años podrán acceder gratis al recinto, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha asegurado que se trata de una de las citas "más esperadas para los amantes del rock" del país y ha destacado que, después de 13 ediciones, el festival se ha consolidado como una "cita imprescindible" para miles de aficionados llegados desde distintos puntos de España.

Morales ha señalado que el evento volverá a convertir la playa de El Censo en uno de los epicentros musicales "más multitudinarios del verano", gracias a la "calidad del cartel" y al "ambiente único" que se vive en el municipio.

Asimismo, ha felicitado al alcalde de Adra, Manuel Cortés, a la organización, al equipo técnico, a los trabajadores, a los voluntarios, a los cuerpos de seguridad y a los patrocinadores que hacen posible el festival.

"El Juerga Rock es también un importante motor económico y turístico que genera actividad, empleo y gastronomía para toda la provincia", ha subrayado la vicepresidenta.

Por su parte, Cortés ha afirmado que el festival constituye "una cita plenamente consolidada como uno de los grandes festivales de rock de Andalucía" y uno de los acontecimientos "más esperados" del verano en Adra.

El regidor ha señalado que la ciudad volverá a recibir a miles de aficionados para disfrutar de cuatro días de conciertos junto al mar y ha asegurado que el evento supone "un auténtico revulsivo turístico, económico y promocional para Adra".

En este sentido, ha indicado que durante los días del festival la localidad recibe a más de 40.000 personas, lo que incrementa la actividad de bares, restaurantes, comercios, supermercados, alojamientos y empresas locales.

"Cada asistente que nos visita se convierte también en un escaparate de nuestra ciudad, de nuestras playas, nuestra gastronomía, nuestro clima y nuestra forma de vivir", ha apuntado.

Cortés ha resaltado que el Ayuntamiento trabaja para garantizar la seguridad, la limpieza, la movilidad y la convivencia durante el evento, y ha agradecido la labor de Berrintxe Producciones, la Diputación de Almería, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios municipales, los voluntarios y los vecinos.

"Adra está preparada para recibir a quienes quieran disfrutar de la música y descubrir todo lo que nuestra ciudad puede ofrecer", ha manifestado el alcalde, quien ha pedido vivir el festival con "responsabilidad, respeto y alegría".

Por otro lado, el responsable de Berrintxe Producciones, Manuel Núñez, ha asegurado que la edición de 2026 será la "más fuerte e importante" dentro del rock estatal y ha recordado que las entradas están "a punto de agotarse".

Núñez ha destacado la presencia de Celtas Cortos, que celebrará su 40 aniversario con una actuación exclusiva en la provincia, y de cinco bandas internacionales, entre ellas Pendulum Live, referente mundial del 'drum and bass', que hará en Adra su única parada en el sur de la península dentro de su gira mundial.

PROGRAMACIÓN

La fiesta de bienvenida del miércoles 5 de agosto contará con Sanguijuelas del Guadiana, Eskorzo, Celtas Cortos, Canteca de Macao, The Locos, DJ Karpin y Awakate.

El jueves actuarán Pendulum Live, Boikot, Josextu Piperrak & The Riot Buffalo, Raboon, Loncha Velasco, Moscow Death Brigade y Gomad! & Monster.

La programación del viernes estará formada por Non Servium, Dubioza Kolektiv, Sons of Aguirre & Scum, Kaotiko, Benito Kamelas, Lenny Page y Linaje.

El sábado cerrarán el festival Evaristo, que repasará canciones de La Polla Records, Gatillazo y The Meas; La Gossa Sorda; Talco, con motivo de su 20 aniversario; Narco, que celebra 30 años; Juantxo Skalari & La Rude Band; Los Estanques y El Canijo de Jerez; Vandal y Su Ta Gar.

Por su parte, el espacio 'Agustico' contará el jueves con Sistemade Entretenimiento y Bihotza; el viernes, con Mïmo y Periferia; y el sábado, con Lagore y De Atero.