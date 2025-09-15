El XV Almería Western Film Festival, del 8 al 12 de octubre, pondrá el foco en el paisaje del Oeste

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Almería Western Film Festival (AWFF) va a celebrara su décimo quinta edición del 8 al 12 de octubre de 2025 en Tabernas (Almería) con el foco en el paisaje y el paisanaje como elementos narrativos e iconográficos del género a fin de ofrecer "una mirada innovadora y experimental sobre el desierto, el horizonte, la frontera y otros espacios de que definen la esencia del Oeste".

Así lo ha explicado la organización en una nota tras la presentación de este festival que se desarrollará durante cinco jornadas con los poblados MiniHollywood Oasys y Fort Bravo Texas Hollywood como principales escenarios, haciendo de Tabernas el "epicentro internacional de la cultura cinematográfica del wéstern".

La Sección Wéstern Classic concentrará los homenajes a grandes figuras del cine con la entrega de los premios honoríficos, destinados a reconocer trayectorias, talentos y aportaciones al género wéstern desde diferentes perspectivas artísticas y culturales.

Así, el Premio Tabernas de Cine se entregará a la actriz española Charo López, "un rostro imprescindible de la gran pantalla, cuyo carisma y versatilidad han dejado huella en la memoria cinematográfica, y que rodó varios wésterns, como 'El bandido malpelo' o 'El sol bajo la tierra'". La proyección del documental 'Me cuesta hablar de mi' (Chema de la Peña, 2022) repasará su legado cinematográfico, que abarca más de seis décadas.

El Premio Leone in Memoriam recordará al actor italiano Gian Maria Volonté (1933-1994), una leyenda del cine europeo que, con su intensidad interpretativa, magnificó el wéstern en algunas de sus facetas más memorables, rodando en Tabernas 'La muerte tenía un precio' (Sergio Leone, 1965), 'Quién sabe' (Damino Damiani, 1966) o 'Cara a cara' (Sergio Sollima, 1967).

En esta edición, el cineasta escocés John Maclean recibirá el Premio Spirit of the West, un reconocimiento a "su original mirada y a su capacidad para revitalizar el género con una visión contemporánea e interdisciplinar".

"John Maclean es, junto a Quentin Tarantino, Chloe Zhao, Lisandro Alonso, Kelly Reichard o los hermanos Coen, el director que más está contribuyendo a renovar el género wéstern en el siglo XXI", ha valorado el director del festival, Juan Francisco Viruega, quien ha recordado que hizo su irrupción hace diez años con la autoral 'Slow West', primer wéstern en lograr el gran premio del jurado del Festival de Sundance.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha reconocido el género wéstern como "punta de lanza" de la provincia en materia cinematográfica en el ámbito internacional.

Morales ha invitado a los espectadores a "acercarse y disfrutar de la amplia oferta cultural y de ocio que nos ofrecerá el festival durante esa semana para vivir, juntos, una auténtica aventura de cine". Además, la diputada ha destacado que la Diputación "está siempre de lado con todas las acciones que potencien y pongan en valor el rico legado cultural y patrimonial de la provincia".

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha señalado que "desde la Junta de Andalucía nos sentimos orgullosos de apoyar y tender la mano a este tipo de eventos que contribuyen a proyectar, nacional e internacionalmente, la provincia de Almería y su particular entorno como un plató natural incomparable, no solo para el género wéstern, sino para todo tipo de producciones".

"Estamos ante un festival más que consolidado en el panorama cinematográfico y en concreto en el género western, que deja un importante impacto positivo para nuestra provincia. Por un lado, tenemos el impacto económico directo con un 100% de plazas hoteleras de la zona ocupadas y actividades paralelas como la famosa Ruta de la Tapa Western, que fomentan un aumento de demanda a nivel local en restauración y servicios, y por otro lado se sigue impulsando la provincia de Almería como destino de un nuevo turismo emergente como es el turismo cinematográfico", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde de Tabernas, José Díaz, ha destacado que el Almería Western Film Festival nació para "rendir homenaje a nuestra tierra, a su paisaje y a todos aquellos que lo han engrandecido a través del cine", sentido en el que ha valorado la elección de los principales homenajeados, quienes "forman parte de la historia viva de nuestro cine y de la identidad cultural que este festival reivindica y proyecta al mundo".