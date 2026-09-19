La XVI edición del Circuito Provincia de Tenis de Almería recorrerá cinco municipios desde el 25 de septiembre

Presentación del XVI Circuito de Tenis de Almería 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XVI Circuito de Tenis de la Diputación Provincial de Almería recorrerá cinco municipios a partir del próximo 25 de septiembre, donde la cita deportiva arrancará desde las instalaciones del club Indalo de Pechina para prolongarse hasta el mes de diciembre y acabar en Adra.

Como novedad de esta edición, el circuito no contará con un máster final, sino que se proclamarán campeones y campeonas en las modalidades masculina, femenina y mixta quienes más puntuación hayan sumado en el conjunto de las cinco pruebas, según ha indicado la Diputación en una nota.

El evento, que está dotado con 2.800 euros en material deportivo, ha sido presnetado por el delegado de la Federación Andaluza de Tenis en Almería, Francisco Martínez Sáez, y la diputada provincial de Deportes, María Luisa Cruz, quien ha manifestado el apoyo de la institución al deporte base y al "talento almeriense" desde las categorías "más pequeñas".

Por su parte, Martínez Sáez ha agradecido el respaldo de la institución provincial a la hora de apoyare esta décimo sexta edición del circuito provincial, ya que "sin su ayuda no sería posible".

La competición constará de cinco pruebas que recorrerán distintos puntos de la provincia, entre los que están el club de tenis Indalo (Pechina), el club de tenis Almería (Huércal de Almería), el club de tenis Albox (Albox), el club de Tenis Natación Almería (Almería) y Club de Tenis Adra (Adra).

El circuito contará con las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, en modalidad masculina, femenina y mixta, tanto federada como no federada, y se espera una participación de entre 60 y 70 jóvenes deportistas por prueba, procedentes de toda la provincia de Almería, así como de Granada y Murcia.