La XXX Cata de Vinos Artesanos llega este sábado a Benahadux (Almería)

Presentación del cartel de la XXX Cata de Vinos Artesanos de Benahadux (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Benahadux han presentado la XXX Cata de Vinos Artesanos, que se celebrará este sábado 21 de febrero y convertirá al municipio en epicentro de la tradición vinícola.

La cita contará con un completo programa de actividades que incluye la lectura del pregón a cargo de Miguel Luis Siles Góngora, la actuación de la Escuela Municipal de Baile Moderno, la entrega de premios, degustaciones acompañadas por la charanga 'Fusión Fiestera' y actividades infantiles, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El evento, que tendrá lugar a partir de las 13,30 horas en el Parque Central del municipio, está organizado por el Ayuntamiento de Benahadux con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería, Junta de Andalucía, Mancomunidad del Bajo Andarax y distintas entidades.

Así, la diputada provincial María del Mar López ha subrayado que "desde la Diputación de Almería seguimos apoyando eventos como esta Cata de Vinos, que unen cultura, gastronomía y convivencia, y que contribuyen a dinamizar nuestros municipios. Benahadux, con esta cita, es un ejemplo de cómo preservar la identidad almeriense y, al mismo tiempo, proyectarla hacia el futuro, al transmitirla de generación en generación".

La diputada también ha incidido en "la importancia de respaldar a las asociaciones y colectivos implicados en la organización". "Detrás de esta cita hay un gran trabajo colectivo, que merece todo el reconocimiento. Apostar por lo nuestro es apostar por el desarrollo sostenible de la provincia, por el orgullo almeriense y por la calidad de vida de los almerienses", ha expresado López.

Por su parte, la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha destacado el arraigo de esta cita en el municipio y su proyección comarcal. "La Cata de Vinos de Benahadux está profundamente arraigada en nuestro pueblo y en la cultura vitivinícola de la Comarca. Este año además, con una cifra redonda, son ya 30 ediciones, que han hecho que este evento se consolide como una cita tradicional y muy esperada por todos nuestros vecinos", ha declarado.

"Gracias, como siempre, a la Asociación de Amigos del Museo, que continúa trabajando para mantener viva esta celebración, y también a la Diputación de Almería, cuya colaboración es siempre fundamental para este y otros tantos eventos que se celebran no solo en Benahadux sino en toda la provincia", ha añadido.

MIGUEL LUIS SILES GÓNGORA

Siles Góngora es una figura muy vinculada a la vida cultural y social de Benahadux. Natural del municipio, ha desarrollado una amplia trayectoria marcada por el compromiso con la divulgación, la participación ciudadana y la puesta en valor del patrimonio local, "convirtiéndose en un referente para varias generaciones".

Cuenta con experiencia en el ámbito humanitario, cultural y asociativo, lo que aporta un valor añadido a esta edición tan especial. Es socio fundador de la Asociación Amigos del Museo de Benahadux y promotor de numerosas iniciativas educativas y culturales.

Además, ha sido el organizador y coordinador del Circuito Provincial de tiro con armas prehistóricas entre 2019 y 2024. Así, Siles Góngora "representa el espíritu de servicio y dedicación que define a esta cita", y será el encargado de abrir oficialmente esta edición histórica para el municipio.